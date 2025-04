Starcie policji z kibicami Jagiellonii Białystok. Szokujące obrazki z Hiszpanii!

Do stolicy Andaluzji przyjechało ponad 1000 kibiców, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć ćwierćfinał Ligi Konferencji z udziałem swojego ukochanego klubu. Problem w tym, że najwyraźniej nie wszyscy zainteresowani byli tylko tym, co na murawie, ale również działaniami poza stadionem, bądź regularną bitwą ze służbami porządkowymi.

Kibice Jagiellonii Białystok kontra hiszpańska policja. Zobacz nagrania

W mediach społecznościowych już w trakcie czwartkowego meczu pojawiały się niepokojące obrazki, ukazujące, że hiszpańska policja ma sporo roboty z gośćmi z Polski. Co więcej, jeszcze przed pierwszym gwizdkiem doszło do kilku starć z mundurowymi. Widać to na nagraniach, na których – trzeba przyznać – w dosyć specyficzny sposób policjanci chcą zaprowadzić porządek.

twitter

Niektórzy przyjezdni z Polski mieli pojawić się w Sewilli bez wejściówek na mecz.

Już na trybunach stadionu Betisu również sporo się działo. W sektorze gości w trakcie spotkania również doszło do starcia fanów mistrzów Polski z policją. Jak widać na nagraniach, funkcjonariusze próbowali interweniować, a po kilkunastu minutach ostatecznie sytuacja została opanowana.

twitter

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa przegrały swoje mecze

Czwartek 10 kwietnia, to nie był udany dzień dla polskich zespołów w Lidze Konferencji. Swoje mecze przegrały zarówno wspominana Jagiellonia, jak i Legia Warszawa. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej stołeczny zespół stracił trzy gole, nie strzelając żadnego, co zakończyło się porażką 0:3 z londyńską Chelsea.

Rewanżowe spotkania dla przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy z pewnością nie będą należały do najłatwiejszych. Legia ma już tylko iluzoryczne szanse, mając w perspektywie rewanż na terenie czołowego zespołu Premier League. W przypadku Jagiellonii sytuacja jest nieco lepsza, bo wynik 0:2 jest do odrobienia na swoim stadionie. Problem jednak w tym, że Betis pokazał naprawdę kawał dobrego futbolu i wydaje się, że jego zwycięstwo w czwartkowy wieczór powinno być dużo wyższe. Hiszpanie udowodnili, że są obecnie jedną z najlepiej grających drużyny z Półwyspu Iberyjskiego.

Mecz Chelsea – Legia oraz Jagiellonia – Betis, zaplanowano na 17 kwietnia. W czwartek o godzinie 18:45 jako pierwsza zagra drużyna mistrzów Polski. Za to od 21:00 wyjazdowe starcie warszawskiej Legii na słynnym stadionie Stamford Bridge.

Czytaj też:

Leo Beenhakker nie żyje. Był selekcjonerem reprezentacji PolskiCzytaj też:

Robert Lewandowski show! Koncert Polaka i Barcelony w Lidze Mistrzów