Polskie kluby u progu historycznej chwili. To zestawienie mówi wszystko

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich sezonach kluby wywodzące się z PKO BP Ekstraklasy, zaczęły dochodzić do głosu w kontekście trzecich w hierarchii UEFA międzynarodowych rozgrywek klubowych. Liga Konferencji o miejsce, w którym Polska odgrywa znaczącą rolę. Wiele wskazuje na to, że podobnie będzie w otwierającym się właśnie sezonie 2025/26. W grze jest bowiem kwartet: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i Legia Warszawa.

Liga Konferencji UEFA: Aż czwórka reprezentantów PKO BP Ekstraklasy!

Po kim można się spodziewać najlepszych wyników? Wydaje się, że każdy z zespołów może sprawić miłą niespodziankę w postaci gry o wysokie cele, spoglądając na rywali, których będą mieć ekstraklasowi przedstawiciele. Choć nie jest też tak, że to będą łatwe przeprawy, bo na horyzoncie są m.in. przedstawiciele z ligi francuskiej (Strasbourg), hiszpańskiej (Rayo Vallecano), czy niemieckiej (FSV Mainz).

Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie Ligi Konferencji Jagiellonia i Legia zagrały w ćwierćfinale rozgrywek. Ostatecznie obaj ekstraklasowicze na tym etapie zakończyli swój udział, a co ciekawe, zwycięzcy dwumeczów zagrali później w wielkim finale. W starciu o tytuł zmierzyły się bowiem hiszpański Betis (ograł Jagę) oraz angielska Chelsea (lepsza od Legii). Finał na Tarczyński Arenie we Wrocławiu padł łupem londyńczyków.

Spoglądając na rankingu klubowy UEFA, najwyżej klasyfikowaną z polskich drużyn jest Legia Warszawa, na 68. miejscu. Lech jest na 93. pozycji, Jagiellonia na 101., a Raków 153. Co jednak niezwykle cenne, Polska jest jedyną nacją – poza najmocniejszymi ligami (Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia) – która nadal ma komplet przedstawicieli w grze w europejskich pucharach. A to może dać mnóstwo profitów w kontekście walki o jak najlepszy ranking UEFA. Szansa przeskoczenia Duńczyków, Norwegów, a nawet Greków czy Czechów, wcale nie wydaje się taka niemożliwa do realizacji. Tradycyjnie jednak potrzebne będzie regularne, solidne punktowanie. Stąd też, poza walką o pieniądze z tytułu nagród UEFA, właściwie każdy mecz polskiej drużyny będzie sporo ważył, w kontekście kolejnych sezonów i otwierających się możliwości.

Terminarze polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA

I kolejka (2 października)

Jagiellonia Białystok – Hamrun Spartans (Malta), g. 18:45



Lech Poznań – SK Rapid (Austria), 18:45



Legia Warszawa – Samsunspor FC (Turcja), 21:00



Raków Częstochowa – Universitatea Craiova (Rumunia), 21:00

II kolejka (23 października)

Szachtar Donieck (Ukraina) – Legia Warszawa, 18:45



Strasbourg (Francja) – Jagiellonia Białystok, 18:45



Lincoln Red Imps (Gibraltar) – Lech Poznań, 21:00



Sigma Ołomuniec (Czechy) – Raków Częstochowa, 21:00

III kolejka (6 listopada)

Sparta Praga (Czechy) – Raków Częstochowa, 18:45



NK Celje (Słowenia) – Legia Warszawa, 18:45



KF Shkendija (Macedonia Północna) – Jagiellonia Białystok, 21:00



Rayo Vallecano (Hiszpania) – Lech Poznań, 21:00

IV kolejka (27 listopada)

Lech Poznań – Lozanna (Szwajcaria), 18:45



Raków Częstochowa – SK Rapid (Austria), 18:45



Legia Warszawa – Sparta Praga (Czechy), 21:00



Jagiellonia Białystok – KuPS Kuopio (Finlandia), 21:00

V kolejka (11 grudnia)

FC Noah (Armenia) – Legia Warszawa, 18:45



Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano (Hiszpania), 18:45



Lech Poznań – FSV Mainz (Niemcy), 21:00



Raków Częstochowa – HSK Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina), 21:00

VI kolejka (18 grudnia)

AZ Alkmaar (Holandia) – Jagiellonia Białystok, 21:00



Legia Warszawa – Lincoln Red Imps (Gibraltar), 21:00



Omonia FC (Cypr) – Raków Częstochowa, 21:00



Sigma Ołomuniec (Czechy) – Lech Poznań, 21:00

Mecze polskich klubów w Lidze Konferencji UEFA będą pokazywane na sportowych antenach Polsatu Sport. Dodatkowo transmisje internetowe będą dostępne m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

