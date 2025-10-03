Europa zachwyca się Polską! Jedynie Legia Warszawa zaliczyła wpadkę

Mowa o rankingu UEFA, tak istotnego w kontekście przyszłości piłki klubowej i możliwościach otwarcia kolejnych drzwi, na czele z ew. pewnym miejscem polskiej drużyny w najbardziej upragnionej, elitarnej Lidze Mistrzów. Żeby tak się jednak stało, najbardziej oczywistą drogą wydaje się być regularne punktowanie w rozgrywkach nieco niższej kategorii, patrząc na zestaw oferowany przez UEFA. Z tego też względu, od czasu utworzenia Ligi Konferencji UEFA, polskie zespoły regularnie próbują punktować, dając tym samym możliwości na większą reprezentację w Europie w kolejnych latach.

Liga Konferencji: Popis Lecha Poznań, cenne zwycięstwa Jagi i Rakowa

W świetnym stylu grę w fazie ligowej rozpoczął Lech Poznań. Poznaniacy rozbili austriacki Rapid Wiedeń aż 4:1. Mistrzowie Polski w Lidze Konferencji znaleźli się za sprawą nieudanych prób przejścia przez eliminacje Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Teraz, wydają się być jednym z poważniejszych kandydatów nawet w kontekście walki o końcowy sukces.

Solidnie zaprezentowała się również Jagiellonia Białystok. Co prawda wydawało się, że rywal z Malty nie będzie sprawiał aż tak dużych problemów, a zwycięstwo będzie bardziej okazałe aniżeli 1:0, ale i to warto docenić. Tym bardziej że Jaga najpewniej ma zamiar rozkręcić się na dobre w kolejnych spotkaniach. Trafienie na wagę trzech punktów zaliczył Jesus Imaz. Hiszpan wykorzystał jedną z wielu okazji, które w czwartkowy wieczór wykreowali sobie gospodarze z Białegostoku. Fakt faktem, rzeczywiście, bramkarza Hamrun Spartans udało się pokonać tylko raz.

Trzecie zwycięstwo do puli polskich sukcesów dorzucił Raków Częstochowa. Rumuński Universitatea Craiova w Sosnowcu (tam częstochowianie grają swoje mecze w europejskich pucharach jako gospodarze) próbował postawić się zespołowi trenera Marka Papszuna, ale polska drużyna miała więcej argumentów.

Legia Warszawa mocno rozczarowała. Ranking przemawia za Polską!

Zadowoleni ze swojego meczu numer 1 w fazie ligowej Ligi Konferencji nie mogą być za to piłkarze Legii Warszawa. Turecki Samsunspor FC to solidna drużyna, wydaje się, że najmocniejszy rywal spośród czwórki, z którą rywalizowały w czwartek polskie drużyny. Warszawianie mają jednak ambicje powalczenia o końcowy triumf w Lidze Konferencji, a takie występy z pewnością nie przybliżają ich do tego celu. Dosyć zastanawiające było, że trener Legii zdecydował się na głębokie roszady w składzie, a na boisku pojawił się raczej rezerwowy zestaw piłkarzy – względem ekstraklasowych występów. Ostatecznie rotacja nie przyniosła pozytywnego skutku.

Punkty zdobyte przez tercet: Lech, Raków i Jagiellonia, pozwolił jednak zrobić kolejny duży krok w rankingu UEFA. Polska przeskoczyła Danię, a już na wyciągnięcie ręki ma konkurencję z Norwegii. Sytuacja wygląda coraz lepiej, a występami polskich zespołów – spoglądając na rankingowe postępy – zachwycają się w Europie.

Pozostaje zatem spoglądać w stronę kolejnych występów przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy w Lidze Konferencji. Druga kolejka już 23 października. Legia zagra na wyjeździe z Szachtarem Donieck (mecz będzie rozegrany w Krakowie). Jagiellonia wybierze się do Francji na mecz ze Strasbourgiem, Lech rozegra mecz z Lincoln Red Imps z Gibraltaru, a Raków czeka wyprawa do Czech na starcie z Sigmą Ołomuniec.

