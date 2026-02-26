Mistrzowie Polski coraz bliżej marzeń! Poznaniacy pokazali dojrzałość

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok – ze względu na słabszą postawę w fazie ligowej – musiały przebijać się przez 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA. Białostoczanie po świetnym rewanżu minimalnie, ale jednak odpadli, przegrywając z Fiorentiną.

Wygrana 4:2 zespołu trenera Adriana Siemieńca była tylko na otarcie łez. Dwumecz padł bowiem łupem zespołu z Serie A, który triumfował 5:4 w ostatecznym rozrachunku.

Lech Poznań z awansem w Lidze Konferencji UEFA. Surowa lekcja dla Finów

Gonić rywala w rewanżu nie musieli za to piłkarze mistrza Polski. Lech Poznań przed tygodniem zwyciężył 2:0 w dalekiej Finlandii z miejscowym KuPS Kuopio. Finowie nie byli faworytem dwumeczu, ale z pewnością liczyli na coś więcej na swoim, wymagającym dla przeciwników, terenie. Skończyło się jednak na dwóch ciosach, które utorowały polskiej drużynie drogę do spokojnego rewanżu.

A jak się miało okazać, w ostatecznym rozrachunku, do sukcesu w dwumeczu i awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji.

Żeby jednak nie było tak kolorowo, Kolejorz w czwartkowy wieczór, nie zaprezentował futbolu z innej galaktyki – przed kibicami zgromadzonymi na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Poznaniacy raczej konsekwentnie czekali na odpowiedni moment, żeby podkręcić tempo i zadać cios, który pozwoli ostatecznie, odebrać chęci przyjezdnym z Finlandii.

Wyczekiwanego gola na 1:0 w drugiej połowie zdobył Pablo Rodriguez. To była 65. minuta spotkania.

Do końca Kolejorz kontrolował losy dwumeczu. I to wydaje się w ostatecznym rozrachunku najważniejsze. Mistrzowie Polski tym samym zapewnili sobie awans do 1/8 finału. Wygrywając dwumecz z Finami 3:0.

Na etapie 1/8 finału jest już również Raków Częstochowa. Zespół spod Jasnej Góry w fazie ligowej zajął pozycję wicelidera, stąd też komfort w postaci przystąpienia do fazy play-off w późniejszym etapie.

Z rozgrywkami pożegnały się za to wspomniana Jagiellonia oraz Legia Warszawa. Stołeczny klub zanotował najbardziej bolesną przygodę z europejskimi pucharami, nie kwalifikując się nawet do etapu 1/16 Ligi Konferencji.

