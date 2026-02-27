Na takie wieści czekali polscy kibice! Przełomowy moment w europejskich pucharach

Odkąd UEFA wprowadziła w swoje rozgrywkowe szeregi Ligę Konferencji, sytuacja polskich klubów uległa radykalnej zmianie. PKO BP Ekstraklasa przez lata była głęboko zakopana, gdzieś na pograniczu drugiej z trzecią dziesiątką w rankingu UEFA. A ten, biorąc pod uwagę kolejne sezony, ma kluczowe znaczenie w kontekście miejsc w poszczególnych rozgrywkach.

Obecnie jest na tyle dobrze, że realnie można rozważać scenariusz, w którym mistrz Polski otrzymałby bilet do pewnej gry w elitarnych rozgrywkach Champions League. Jak duże miałoby to znaczenie dla rozwoju klubowej piłki nad Wisłą, nie musimy chyba nikogo specjalnie przekonywać.

Ranking UEFA: PKO BP Ekstraklasa coraz bliżej miejsca w Champions League!

Po meczach 1/16 finału Ligi Konferencji Polska zajmuje 12. miejsce w rankingu.

twitter

Co to oznacza w praktyce? Ważne jest, że niezależnie od wyników, które będą mieć miejsce do końca sezonu 2025/26, Polsce nie grozi spadek na niższą pozycję rankingową.

Co więcej, w kampanii 2027/2028 zwycięzca Pucharu Polski będzie miał zapewniony udział w Lidze Konferencji, zaczynając granie od ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. W nich wystąpią jeszcze wicemistrz i trzecia drużyna PKO BP Ekstraklasy. Do tego mistrz Polski rozpocznie pucharową przygodę w Europie od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. A to jest gwarancja startu w Lidze Europy. Będziemy mieć jeszcze piątego przedstawiciela, który zagra w eliminacjach Ligi Konferencji.

A co z Ligą Mistrzów i bezpośrednim awansem dla mistrza Polski? Tu potrzebny byłby awans w rankingu na 10. pozycję, którą obecnie zajmują Czechy. Miejsce niżej jest za to Grecja. Co ciekawe, podobnie jak Polska – to dwójka, która ma jeszcze po dwóch przedstawicieli w obecnych rozgrywkach.

Strata do Czechów i Greków nie jest duża, więc nadal warto walczyć o jak najlepsze rezultaty w europejskich pucharach.

W piątkowe, wczesne popołudnie, Lech Poznań i Raków Częstochowa – poznały rywali w 1/8 finału Ligi Konferencji. Poznaniacy zanotowali lepsze losowanie, przynajmniej w teorii. Szachtar Donieck powinien być bowiem w zasięgu mistrzów Polski. W fazie ligowej Ukraińcy przegrali z Legią Warszawa (1:2), rozgrywając mecz w roli gospodarza na stadionie Wisły Kraków.

Raków? Pozycja wicelidera w fazie ligowej dała... rywala z Serie A. Na drodze polskiego zespołu ponownie stanie Fiorentina. Klub z Florencji w 1/16 finału bardzo szczęśliwie wyeliminował Jagiellonię Białystok. Wygrana 4:2 na terenie włoskiej drużyny nie dała liderowi PKO BP Ekstraklasy ostatecznego sukcesu. Ale pokazała, że nie taka Fiorentina straszna, jak ją malują.

twitter

Pary 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA:

Lech Poznań – Szachtar Donieck



Fiorentina – Raków Częstochowa



Crystal Palace – AEK Larnaca



Samsunspor – Rayo Vallecano



Sigma Ołomuniec – Mainz



AZ Alkmaar – Sparta Praga



Celje – AEK Ateny



HNK Rijeka – Strasbourg



Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Konferencji już w czwartek 12 marca. Rewanże zaplanowano tydzień później (tj. 19.03).

Czytaj też:

Polak będzie bohaterem Ligi Mistrzów? Wyniki losowania mówią wszystkoCzytaj też:

Wielka inwestycja sportowa w Warszawie! Igrzyska były dodatkową motywacją?