Po zakupach czas na wyprzedaż. PSG musi pozbyć się paru zawodników

Paris Saint-Germain urządził w letnim okienku transferowym pokaz finansowej siły. Najpierw zakontraktował Giniego Wijnalduma, który przeszedł do francuskiego klubu z Liverpoolu. Później klub sięgnął po takie gwiazdy, jak Sergio Ramos i Gianluigi Donnarumma. Na koniec właściciel klubu Nasser Al Khelaifi zatrząsł piłkarskim światem i zakontraktował legendę Barcelony Leo Messiego, który ma na przestrzeni jednego sezonu zarobić 35-40 milionów euro.

Wymuszona wyprzedaż

Francuski dziennik L'Equipe poinformował, że PSG musi do końca trwającego okna transferowego zarobić 180 milionów euro. Wynika to z tego, że francuski klub znacznie przekroczył limity narzucone na europejskie kluby, dotyczące pensji, które są wypłacane zawodnikom. Wicemistrz Francji będzie zatem zmuszony sprzedać paru piłkarzy. L'Equipe podaje, że opuszczeniem klubu, oprócz świeżo zakontraktowanych zawodników nie są Neymar, Marquinhos, Kylian Mbappe, Angel Di Maria i Marco Verratti. Można za to spodziewać się odejścia takich nazwisk, jak Pablo Sarabia, Rafinha, Layvin Kurzawa i Mauro Icardi.

Czytaj też:

Mbappe zaniepokojony przyjściem Messiego do PSG ? Francuz wkrótce podejmie ważną decyzję