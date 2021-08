Mbappe miał poprosić o spotkanie z prezesem PSG. Francuz wkrótce zmieni klub?

Prezes Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelafi buduje drużynę, która ma sięgnąć po upragniony triumf w Lidze Mistrzów. Widać to szczególnie po tegorocznym okienku transferowym, w którym do klubu z Paryża dołączyły gwiazdy takie jak Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma i Achram Hakimi.

O sile ataku będzie z kolei stanowił Lionel Messi, który razem z Neymarem i Kylianem Mbappe miał stworzyć tercet marzeń. Problem w tym, że drugi z nich wkrótce może pożegnać się z drużyną wicemistrza Francji.

Mbappe naciska na transfer?

Mbappe od tygodni łączony jest z Realem Madryt, który chciałby ściągnąć niespełna 23-letniego zawodnika jeszcze latem. Królewscy są w stanie zapłacić za Francuza około 150 mln euro, co byłoby bardzo opłacalne z punktu widzenia władz PSG. Mbappe nie zamierza bowiem przedłużać kontraktu z klubem, co oznacza, że już za rok mógłby przejść do Hiszpanii za darmo. Stacja El Chiringuito podała, że młody napastnik poprosił już o spotkanie z Al-Khelafim, podczas którego ma poprosić go o pomoc w przeprowadzeniu transferu. Do rozmowy ma dojść jeszcze w tym tygodniu.

„Marca” zauważa z kolei, że zmiana barw klubowych w wykonaniu Mbappe jest coraz bardziej prawdopodobna. Podczas sobotniego meczu z RC Strasbourg zawodnik został wygwizdany przez kibiców PSG, a później nie pojawił się na urodzinach Andera Herry, na których byli obecni inni zawodnicy.

