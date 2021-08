Problemy byłego piłkarza Wisły Kraków. Chodzi o incydent w szatni

Marcelo Guedes od kilku lat występuje w Olympique Lyon, ale wiele wskazuje na to, że wkrótce może zakończyć swoją przygodę z francuskim klubem. Obrońca został zesłany do drużyny rezerw po incydencie, do jakiego doszło w szatni. Sam zainteresowany postanowił skomentować sprawę w mediach społecznościowych.

Marcelo Guedes w latach 2008-2010 był związany z Wisłą Kraków, z którą zdobył mistrzostwo Polski. Później Brazylijczyk grał w klubach takich jak PSV Eindhoven, Hannover 96 czy Besiktas JK. Od czterech sezonów związany jest z Olympique Lyon, chociaż jego przygoda we francuskim klubie wkrótce może dobiec końca. Klub reaguje, Marcelo odpowiada Olympique przegrał ostatni mecz ligowy, ulegając Angers aż 0:3. Marcelo strzelił w tym spotkaniu bramkę samobójczą, a po meczu miał w szatni „zachować się w niewłaściwy sposób” – podaje „Marca”. Władze klubu nie zdradziły, na czym polegał incydent z udziałem Brazylijczyka informując jedynie, że obrońca został zesłany do drużyny rezerw. Francuskie media donosiły z kolei, że Olympique zaczął już negocjować warunki ugody, na mocy której rozwiązany zostanie kontrakt z Marcelo. Sam zainteresowany 17 sierpnia zamieścił na Instagramie wpis podkreślając, że informacje o jego rzekomym rozwiązaniu umowy z klubem są fałszywe. Jak dodał 34-latek, przez całą karierę ciężko pracował, by dawać z siebie wszystko klubom, z którymi był związany. „Lojalność, ciężka praca i charakter to cechy, których zawsze przestrzegam” - dodał. Jak zaznaczył, wkrótce znowu zabierze głos i „powie, co się dzieje” . instagramCzytaj też:

