Kiedy Lionel Messi zadebiutuje w PSG? Trener zdradził prawdopodobny termin

10 sierpnia bieżącego roku spełnił się najczarniejszy ze snów wszystkich fanów Barcelony. Tego dnia Leo Messi został zaprezentowany jako piłkarz PSG, choć wcześniej wiele wskazywało na to, że jednak pozostanie graczem Dumy Katalonii. Od tego momentu minęły już dwa tygodnie, a Argentyńczyk wciąż nie rozegrał w nowej drużynie żadnego meczu. Kiedy to się zmieni?

Znamy możliwą datę debiutu Messiego w PSG

Na ten temat postanowił wypowiedzieć się Mauricio Pochettino, szkoleniowiec prowadzący ekipę z Paryża. Trener jest wręcz bombardowany pytaniami o datę debiutu Messi, co niewątpliwie będzie historyczną chwilą.

W końcu menedżer postanowił zdradzić, kiedy kibice będą mogli obejrzeć „La Pulgę” w akcji, w barwach PSG. – To będzie dla niego długi tydzień, ale jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to mam nadzieję, że będzie mógł wystąpić już przeciwko Reims – zapowiedział Pochettino cytowany przez portal goal.com. Mecz ten zaplanowano na najbliższą niedzielę, czyli 29 sierpnia, na godzinę 20:45.

Dobrze z przodu, dziurawo z tyłu

Nawet bez lidera Albicelestes paryżanie na razie radzą sobie dobrze, choć należy wspomnieć, że przegrali z Lille w meczu o Superpuchar Francji. Później jednak wygrali z Troyes (2:1), Racingiem Strasbourg (4:2) i Stade Brest (też 4:2). Jeśli więc jest coś, co powinno niepokoić kibiców PSG oraz samego szkoleniowca, to raczej gra w defensywie, a nie to, jak jego podopieczni radzą sobie bez Messiego.

Czytaj też:

Reprezentant Polski bliski transferu do Włoch. Czy będzie w stanie się odbudować?