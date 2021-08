Robert Lewandowski w europejskim gigancie? Wszystko zależy od Kyliana Mbappe

Według informacji, jakie podawała niedawno stacja SkySports, Robert Lewandowski ma ochotę opuścić Bayern Monachium, by poszukać nowych wyzwań. W informacji była jednak mowa o odejściu wraz z końcem kontraktu w 2023 roku. Dyrektor sportowy bawarskiego klubu Hasan Salihamidzić potwierdził, że w tym i przyszłym sezonie Polak będzie częścią niemieckiej drużyny. – Ma umowę ważną przez kolejne dwa lata. On jest naszym liderem, pokazał to w pierwszych meczach tego sezonu – powiedział Salihamidzić na antenie DAZN. Co jeśli jednak szansa na odejście w tym sezonie jest?

Ważna jest sytuacja Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe chce odejść z PSG. Wydaje się, że jeśli nie zrobi tego w tym roku, odejdzie latem 2022 roku. Jedynym kierunkiem wydaje się Real Madryt, czyli spełnienie dziecięcych marzeń Francuza. Tę tezę potwierdza Fabrizio Romano. „To dlatego Mbappe odrzuca wszystkie kontrakty od PSG” – stwierdził włoski dziennikarz. Francuski klub zdaje sobie sprawę, że to ostatni moment na zarobienie pieniędzy na reprezentancie Trójkolorowych, który wydaje się zmotywowany do opuszczenia Parc des Princes.

Lewandowski potencjalnym zastępcą Francuza

Jak podaje portal Get French Football News Paryżanie rozglądają się za potencjalnym zastępstwem za Mbappe. W bieżącym tygodniu miało dojść do spotkania pomiędzy zarządem PSG a agentem Roberta Lewandowskiego i Kingsleya Comana Pinim Zahavim. Miała odbyć się rozmowa w kontekście ewentualnych przenosin jednego z nich do francuskiej drużyny. Jeśli Bayern nie zgodziłby się na ewentualny transfer Polaka, agent Lewandowskiego powalczy o wynegocjowanie lepszych warunków umowy.

Zaznacza się w mediach jednak, że głównym warunkiem przejścia któregoś z bawarskich mistrzów Niemiec jest odejście Mbappe, za którego Real Madryt złożył już pierwszą ofertę. Ta jednak została odrzucona. Jak podaje L'Equpie, druga propozycja Królewskich za Francuza może przebić nawet 222-milionową zapłatę za Neymara w 2017 roku.

