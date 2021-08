Na ten mecz czeka cały świat. Messi może zadebiutować w PSG w starciu z Reims. Kiedy spotkanie?

Jeszcze nieco ponad miesiąc temu mało kto podejrzewał, że tak potoczy się ta historia. Mimo przedłużających się rozmów wszyscy spodziewali się, że Messi pozostanie zawodnikiem Barcelony. Potem jednak nastąpił przełom i gwiazdor zdecydował się na przenosiny do PSG, gdzie zagra ze swoimi dwoma wielkimi przyjaciółmi – Neymarem i Angelem Di Marią. Argentyńczyk może zadebiutować już w meczu z Reims.

Świat oszalał na punkcie transferu Messiego

Na kilka dni przed tym spotkaniem, Mauricio Pochettino, trener PSG, potwierdził na konferencji prasowej, że Messi znajdzie się w kadrze na starcie z Reims. Nie wiadomo jednak czy rodak wystawi swoją nową największą gwiazdę od pierwszej minuty, czy „La Pulga” wejdzie na boisko dopiero w drugiej połowie.

Nie zmienia to faktu, że szał w Paryżu związany z transferem Argentyńczyka trwa. Bilety na to spotkanie rozeszły się na pniu, a do klubu o przyznanie ich zgłaszali się fani z całego świata – od Chile, przez Egipt, po Tajlandię. Władze PSG wykorzystały okazję, aby doskonale zarobić na debiucie Messiego. Pojedyncza wejściówka na to spotkania miała bowiem kosztować nawet 400 euro.

Kiedy mecz Reims – PSG i debiut Messiego?

Mecz Reims – PSG zaplanowano na 29 sierpnia, na godzinę 20:45. Transmisja z niego odbędzie się w Canal+Sport 2 oraz Eleven Sports 2.

