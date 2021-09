Sekretna klauzula w umowie Neymara. Brazylijczyk musi być miły

Transfer Neymara w 2017 z Barcelony do PSG zszokował cały piłkarski świat. Drużyna z Paryża pobiła rekord transferowy, płacąc za brazylijskiego napastnika ponad 200 milionów euro. Teraz została ujawniona nietypowa klauzula w jego kontrakcie.

Z doniesień dziennika „El Mundo” wynika, że dodatkowe pieniądze Neymar dostaje za bycie uprzejmym, punktualnym, przyjacielskim i przede wszystkim dostępnym dla fanów. Oznacza to, że musi przed i po meczach nawiązywać kontakt z kibicami na stadionie. Ta sama klauzula mówi również o tym, że brazylijski gwiazdor ma zakaz publicznego krytykowania założeń taktycznych drużyny i decyzji podejmowanych w niej. Neymar tygodniowo zarabia 541 tysięcy euro.

Udany początek sezonu

Paris Saint-Germain rozgrywki w Ligue 1 Uber Eats rozpoczęło od czterech zwycięstw i bilansie bramkowym 12:5. Latem do drużyny z Paryża dołączył Leo Messi, jednak do tej pory rozegrał on tylko 25 minut w meczu wyjazdowym z Reims. PSG w rundzie grupowej Ligi Mistrzów zagra w grupie A, która przez ekspertów nazywana jest grupą „śmierci”. Paryżanie zmierzą się w niej z Club Brugge, RB Lipsk oraz Manchesterem City.

