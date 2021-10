PSG zagra bez gwiazd? Francuski klub zmierzy się niedługo z mistrzem Ligue 1

PSG już w piątek 29 października zmierzy się z mistrzem Francji Lille. W meczu 12. kolejki zabraknie jednej z kluczowych postaci układanki Mauricio Pochettino, a udział drugiej nie jest jeszcze pewny.

Problemy mięśniowe Messiego

Lionel Messi nie brał udziału w czwartkowej sesji treningowej Paris Saint-Germain. Jego absencja spowodowana była problemem mięśniowym. Mauricio Pochettino nie podjął jednak jeszcze decyzji, czy Argentyńczyk znajdzie się w składzie na mecz z Lille. – Tego ranka Messi miał mały problem mięśniowy, więc dla bezpieczeństwa odbył trening indywidualny – powiedział na konferencji prasowej trener PSG. – To, czy możemy go włączyć do składu na piątkowy mecz, ocenimy później – dodał szkoleniowiec.

Na pewno zabraknie Kyliana Mbappe

Pewne jest natomiast, że na boisko nie wybiegnie Kylian Mbappe. Zawodnik nie jest zdolny do gry, ponieważ nabawił się infekcji. „Do treningów wróci na początku przyszłego tygodnia” – napisano w oficjalnym komunikacie na temat zdrowia piłkarzy PSG.

W meczu zabraknie również cennego pomocnika Marca Verrattiego. Włoch nabawił się kontuzji mięśnia biodrowego podczas niedzielnego meczu przeciwko Olympique'owi Marsylia, który zakończył się remisem 0:0.

Sytuacja w tabeli Ligue 1

PSG znajduje sie obecnie na szczycie tabeli Ligue 1. Podopieczni Mauricio Pochettino zainkasowali do tej pory 28 punktów. Wicemistrzowie z sezonu 2020/2021 zaliczyli do tej pory dziewięć zwycięstw, jedną porażkę (z Rennes 0:2) i bezbramkowy remis z Olympique'iem Marsylia.

