Neymar odpowiada na kibicowską krytykę. „Wiem, jak o siebie zadbać”

Neymar utrzymuje się na szczycie piłkarskiego świata od wielu lat. Były piłkarz Barcelony i obecnie zawodnik Paris Saint-Germain jest bez wątpienia jednym z najlepszych zawodników na świecie. Na boisku potrafi zachwycić, ale głosy krytyki, odnoszące się do Brazylijczyka, często nie mają nic wspólnego z jego grą, a ze stylem życia, jaki prowadzi. Nieprzychylni Neymarowi kibice twierdzą, że przez brak odpowiedniego trybu pracy nad swoim ciałem, nie może wznieść się jeszcze wyżej ze swoimi umiejętnościami.

Neymar odpowiada na krytykę. „Wiem, jak o siebie zadbać”

– Ludzie mówią „Neymar nie dba o siebie. Neymar to, Neymar tamto – rozpoczął swoją wypowiedź Brazylijczyk. – Jak można być na szczycie przez 12 lat bez dbania o siebie? – pytał retorycznie zawodnik PSG. Piłkarz zaznaczył, że jego fizjoterapeuta i trener spędzają z nim czas praktyczine 24 godziny na dobę.

Neymar przyznał, że nie stroni od towarzyskich wyjść na miasto. – Wychodzę, kiedy mogę i kiedy nie mam następnego dnia treningu. W czym problem? – komentował dalej Brazylijczyk. – Możecie mnie oceniać za to, co prezentuję na boisku, ale nie za to, co robię poza nim – zaznaczył piłkarz PSG.

Neymar przyznał, że popełnił parę błędów w ciągu swojej kariery. – Jeśli mógłbym coś zmienić, oczywiście bym to uczynił, ale dojrzałość przychodzi z czasem. W wieku 30 lat nikt nie jest jeszcze w pełni dojrzały – stwiedził Brazyliczyk.

Liczby Neymara w sezonie 2021/2022

Neymar na szczyt formy w sezonie 2021/2022 chyba jeszcze czeka. W sześciu spotkaniach ligowych zdobył tylko jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Jeśli chodzi o Lige Mistrzów, występował w dwóch meczach i nie ustrzelił ani jednego gola.

