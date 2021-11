Kolejne problemy w PSG. Nie chcieli, żeby Messi poleciał na zgrupowanie

Leo Messi zmaga się ostatnimi czasy z kontuzją. Argentyńczyk nie wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach PSG, a mimo to został powołany do reprezentacji na mecze eliminacyjne do mistrzostw świata w Katarze. Francuski klub od początku był przeciwko temu pomysłowi.

Lionel Messi nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach Paris Saitn-Germain. Argentyńczyk nie był dostępny dla Mauricio Pochettino podczas zremisowanego 2:2 spotkania z RB Lipsk w Lidze Mistrzów i w trakcie wygranej potyczki z Bordeaux. Piłkarz mimo to pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Argentyny. Katar 2022. Leo Messi powołany do reprezentacji Argentyny Mimo tego, że Messi zmagał się z bólem w okolicach kolana i uda, został powołany do reprezentacji Argentyny na mecze eliminacyjne do mistrzostw świata w Katarze. Tej decyzji bardzo sprzeciwiali się włodarze PSG, którzy uważali, że Messi powinien zostać na czas przerwy reprezentacyjnej w Paryżu i na spokojnie dokończyć rehabilitację, aby być gotowym na resztę sezonu. — Nie zgadzamy się na to, aby zawodnik, który naszym zdaniem nie jest w dobrej kondycji fizycznej i jest w trakcie rehabilitacji, był powoływany. To jest nielogiczne, a tego typu sytuacja powinna zostać rozwiązana przez FIFA — powiedział w rozmowie z „Le Parisien” dyrektor sportowy francuskiego klubu Leonardo. Leo Messi w sezonie 2021/2022 Leo Messi w sezonie 2021/2022 nie zachwyca. Argentyńczyk nie strzelił jeszcze żadnej bramki w pięciu meczach ligowych, w których brał udział. W Lidze Mistrzów natomiast w trzech spotkaniach zdobył trzy bramki. Czytaj też:

