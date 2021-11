Leo Messi rozchorował się po gali Złotej Piłki. Nie wiadomo, czy zagra z Niceą

W poniedziałek odbyła się gala „France Football”, na której została wręczona Złota Piłka dla najlepszego piłkarza 2021 roku. Po raz siódmy w historii plebiscytu nagroda powędrowała do Leo Messiego, który podczas ostatnich 12 miesięcy wygrał Copa America z Argentyną i Puchar Króla z Barceloną.

Głównym konkurentem Messiego do zdobycia Złotej Piłki był oczywiście Robert Lewandowski, który wraz z Bayernem ponownie zdominował Bundesligę i strzelił 64 bramki w roku 2021. Fakty są jednak takie, że to Argentyńczyk zdobył 33 punkty więcej i zabrał statuetkę do domu. Dzień później nie wziął udziału w treningu.

Ligue 1. Leo Messi nie trenował z drużyną

W przedmeczowej aktualizacji o stanie zdrowia Paris Saint-Germain podało, że Leo Messi i Leandro Paredes nie wzięli udziału we wtorkowym treningu z drużyną, ponieważ mieli oni objawy grypy żołądkowej. Dopiero jutro rano dowiemy się, czy Argentyńczyk z kolegą będą dostępni na środowe starcie z Niceą w ramach 16. kolejki Ligue 1.

Klub podał również pełną listę kontuzjowanych zawodników. Niedostępni do dyspozycji Mauricio Pochettino będzie na pewno Neymar, który w wyniku kontuzji w ostatnim spotkaniu będzie pauzował od sześciu do ośmiu tygodni. Nie zagrają również Gini Wijnaldum, Mauro Icardi, Ander Herrera i Julian Draxler.

PSG w sezonie 2021/22. Pozycja w tabeli

PSG radzi sobie w tym sezonie Ligue 1 bardzo dobrze. Piłkarze z Paryża na 15 spotkań jedno przegrali i jedno zremisowali. Reszta meczów to same zwycięstwa. Dzięki temu wicemistrzowie z ubiegłego sezonu mają na swoim koncie aż 40 punktów i wyprzedzają drugie Rennes o 12 oczek.

Czytaj też:

Premier League. Święto dla fanów angielskiej piłki. Na mecze nie trzeba czekać do weekendu