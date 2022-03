Gol Milika wybrany bramką miesiąca w Ligue 1! Zobacz trafienie Polaka

Arkadiusz Milik jest wypożyczony do Olympique'u Marsylia z Napoli. Polski napastnik gra we Francji od stycznia 2021 roku, a okres wypożyczenia kończy się w czerwcu 2022. Zawodnik ma jak na razie zapewne mieszane uczucia, co do swojej pozycji w klubie, ale w obecnym sezonie radzi sobie naprawdę dobrze.

Gol Milika bramką miesiąca w Ligue 1

Arkadiusz Milik zdobył w lutym w Ligue 1 cztery bramki, z czego trzy podczas jednego meczu przeciwko Angers. Mimo hat-tricka szkoleniowiec nie zdecydował się wystawić Polaka w wyjściowym składzie na następną kolejkę, co ewidentnie podrażniło naszego reprezentanta. Biało-Czerwony pojawił się w meczu z Metz tylko na 15 minut, a i tak zdążył zdobyć gola, który został uznany trafieniem miesiąca w Ligue 1.

Do trafienia Polaka doszło w 82. minucie spotkania. Piłkę głową w pole karne skierował inny wpuszczony z ławki zawodnik, Sead Kolasinac. Milik przyjął piłkę klatką piersiową i na małej przestrzeni złożył się do strzału przewrotką. Wszystko poszło idealnie i nasz napastnik chwilę później cieszył się wraz z drużyną z objęcia prowadzenia.

Milik odejdzie z Marsylii?

Według francuskiej stacji RMC Sport Arkadiusz Milik nie ma zamiaru zostawać w Olympique'u Marsylii, jeśli na stanowisku trenera dalej będzie urzędował Jorge Sampaoli, z którym Polak wydaje się mieć oschłe relacje. Napastnik nie jest pewny swojej pozycji w drużynie, a szkoleniowiec potrafi nie dawać naszemu zawodnikowi szans, gdy ten udowodni, że warto na niego stawiać.

