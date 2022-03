W Marsylii drżą o Milika. Polak naprawdę postawił sprawę na ostrzu noża?

Spekulacje na temat przyszłości Arkadiusza Milika nie mają końca. Polak po powrocie na murawę spisuje się bardzo dobrze i coraz częściej wpisuje się na listę strzelców. Serca kibiców rosną, patrząc na to, jak dobry zawodnik reprezentuje ich barwy. Jednak z drugiej strony drżą, bo Milik miał postawić sprawę jasno. Latem w klubie zostaje albo on, albo argentyński trener.

Arkadiusz Milik odejdzie z powodu konfliktu z trenerem?

O to, czy polski napastnik naprawdę mógł postawić władzom klubu Olympique Marsylia ultimatum WP SportoweFakty spytały francuskiego dziennikarza Fabrice’a Lampertiego na co dzień zajmującego się klubem z Marsylii.

Francuz nie wierzy, że Milik mógł postawić aż tak twarde warunki. Nie ukrywa jednak, że tego, co tak naprawdę dzieje się w Olympique nie rozumie nikt. – Nikt tu nie rozumie, dlaczego Milik nie jest dostatecznie wykorzystywany przez trenera. Na napastnika o takich walorach Marsylia czekała długie lata, a jak już się pojawił, to klub nie potrafi go odpowiednio wykorzystać. Większość kibiców i obserwatorów naprawdę nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje – mówił dziennikarz.

Milik już w kilku wywiadach dawał po sobie poznać, że nie jest zadowolony z tego, ile czasu spędza na boisku. W obecnym sezonie reprezentant Polski zagrał w 17 meczach Ligue 1. 10 razy wychodził w pierwszym składzie, a 7 z ławki. Zdarzały się jednak spotkania, w których napastnik nawet na chwilę nie pojawił się na boisku, mimo iż był gotowy do gry.

- Każdy tu się boi, że w takiej sytuacji stracimy Milika. Mimo że każdy wie też, iż, tak czy inaczej, on by tu bardzo długo nie został – powiedział w rozmowie Lamperti.

Arkadiusz Milik w tym sezonie zdobył dla OM już 18 bramek:

5 w Ligue 1 (w 17 meczach)

5 w Pucharze Francji (w 4 meczach)

4 w Lidze Europy (w 5 meczach)

4 w Lidze Konferencji UEFA (w 2 meczach)

Czytaj też:

Znakomity występ Arkadiusza Milika w Lidze Konferencji. Marsylia zawdzięcza mu to ważne zwycięstwo