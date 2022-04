Gianluigi Donnarumma zdradził plany na przyszłość. „Sytuacja musi się zmienić”

Gianluigi Donnarumma odszedł z Milanu, w którym rozpoczynał swoją karierę bramkarską. We francuskim PSG Włoch natknął się jednak na przeszkodzę w postaci Keylora Navasa, który również jest przez trenera paryskiego klubu obdarzony zaufaniem, w wyniku czego żaden z nich nie jest numerem jeden w bramce mistrza Francji. – Wprowadzony podział nie działa dobrze dla żadnego z nas – ocenił w rozmowie z Sky Sports Italia młody golkipier.

Gianluigi Donnarumma odejdzie z PSG?

W sytuacji, w której Donnarumma nie jest w stanie wywalczyć stałego miejsca w składzie PSG, można się było zastanawiać, czy Włoch nie poszuka szczęścia w innej drużynie. W rozmowie ze Sky Sports Italia zapowiedział jednak, że jego cel na przyszły sezon jest zgoła inny. – Zostaję w PSG, ponieważ chcę tutaj wygrywać – stwierdził golkiper.

Wydaje się, że z wygrywaniem ligi francuskiej Włoch nie będzie miał większych problemów, ale gorzej może być w Lidze Mistrzów, ponieważ PSG ponownie nie zdołało nawet zbliżyć się do tego wymarzonego trofeum, mimo że do klubu przyszli Leo Messi, Sergio Ramos i właśnie Donnarumma. – Mam dobre relacje z Keylorem, ale jestem tutaj, by być numerem jeden. Sytuacja musi się zmienić, to nie jest korzystne rozwiązanie dla bramkarza – ocenił mistrz Europy. Gianluigi Donnarumma dostał w tym sezonie 22 spotkania, w których zachował zaledwie osiem czystych kont.

