PSG z Superpucharem Francji. Sergio Ramos zdobył piękną bramkę

W niedzielę 31 lipca PSG podjęło FC Nantes w meczu o Superpuchar Francji. Les Canaris byli skazani na porażkę, choć w 25. kolejce minionego sezonu paryska plejada gwiazd przegrała z nimi 1:3. Arbitrem tego spotkania był Orel Grinfeld.

Superpuchar Francji. Dominacja PSG w upale

Od pierwszej minuty do ataku ruszyli mistrzowie Francji. W 5. minucie Achraf Hakimi otrzymał dokładne podanie w polu karnym i oddał mierzony strzał w kierunku prawego słupka. Fenomenalna interwencja Lafonta uchroniła FC Nantes od straty bramki. Dwie minuty później swojej szansy szukał Pablo Sarabia, który znalazł miejsce w polu karnym, ale futbolówka po jego uderzeniu poszybowała nad poprzeczką. Ataki PSG nie ustawały, aż w 22. minucie piłka trafiła do Leo Messiego, który okiwał bramkarza i strzelił do pustej bramki.

Po strzelonej bramce paryżanie trochę zwolnili, spokojnie rozgrywając piłkę, głównie wymieniając krótkie podania, zmuszając Les Canaris do biegania. Wpływ na to miała także temperatura tego spotkania, gdyż w momencie rozgrywania tego meczu na stadionie w Tel Awiwie słupki rtęci pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. W 40. minucie Leo Messi znów miał przebłysk geniuszu. Argentyńczyk fenomenalnie podciął piłkę nad obrońcami Nantes i zagrał do Neymara, który w tej sytuacji chybił.

Co jakiś czas z atakami ruszali zawodnicy Kanarków. W 41. minucie mieli najlepszą okazję, by doprowadzić do wyrównania. Evann Guessand otrzymał na piąty metr precyzyjne podanie ze skrzydła, jednak stopę zdążył włożyć Presnel Kimpembe, i piłka poleciała obok słupka. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania Neymar trafił na 2:0 z rzutu rożnego.

PSG pokonało FC Nantes w Superpucharze Francji

W drugiej połowie obraz tego spotkania się nie zmienił, czyli piłkarze PSG rozgrywali piłkę, a FC Nantes szukało swoich szans z kontrataku. Dobrą okazję do złapania kontaktu miał Moses Simon, który po podaniu z boku boiska oddał silny strzał, ale piłka poleciała nad poprzeczką. W 57. minucie Sergio Ramos, który po rzucie rożnym został w polu karnym Kanarków, dopadł do bezpańskiej piłki i błyskotliwym uderzeniem piętką umieścił ją w siatce.

W 81. minucie Neymar wyszedł sam na sam i w polu karnym został złapany przez Jeana-Charles Castelletto, który od razu wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Sam poszkodowany wykonał jedenastkę, którą pewnie zamienił na bramkę. W 87. minucie Leo Messi próbował przelobować Lafonta, ale bramkarz był czujny i nie dał się ośmieszyć. Mecz zakończył się wynikiem 4:0.

