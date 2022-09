Co za zwrot akcji ws. Kyliana Mbappe. Francuz może odejść z PSG wcześniej niż zakładano

Saga transferowa Roberta Lewandowskiego nie była jedyną, którą żyli kibice na całym świecie. Podczas letniego okna transferowego wyczekiwano przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Hiszpańskie media donosiły, że Francuz jest już dogadany z Królewskimi i tylko kwestią czasu jest podpisanie umowy.

Nagły zwrot akcji sprawił jednak, że 23-latek ostatecznie postanowił pozostać w PSG. Paryżanie zaoferowali mu nowy kontrakt, w ramach którego otrzymał gigantyczną podwyżkę pensji, stając się z miejsca najlepiej zarabiającym zawodnikiem na świecie. Miał też otrzymać od włodarzy możliwość wpływania na wybór trenera oraz piłkarzy.

Zwrot akcji w sprawie Kyliana Mbappe. Może wcześniej odejść z PSG

Zdaniem mediów umowa Kyliana Mbappe z mistrzem Francji miała zostać zawarta do końca czerwca 2025 roku. Z takim też numerem na koszulce został zaprezentowany młody piłkarz podczas prezentacji. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Według informacji opublikowanych przez dziennik „L'Equipe” jego kontrakt z PSG ma w rzeczywistości obowiązywać do 2024 roku.

Reprezentant Francji po sezonie 2023/2024 sam zdecyduje, czy zostanie w klubie na kolejny rok. Oznacza to, że jeśli paryżanie będą chcieli w przyszłości zarobić na sprzedaży swojej największej gwiazdy, będą musieli to zrobić to latem 2023 roku lub najpóźniej zimą 2024 roku.

Gdyby tak się nie stało, 23-latek będzie mógł podczas letniego okna transferowego w 2024 roku odejść z paryskiej drużyny zupełnie za darmo. Zapewne wiele zależeć będzie od osiągnięć oraz pieniędzy, które Katarczycy zaoferują swojej gwieździe.

