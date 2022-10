Neymar kwestionuje podium Złotej Piłki. Wskazał, kogo tam zabrakło

Neymar znakomicie wszedł w sezon 2022/23. Najdroższy piłkarz w historii futbolu przewodzi w klasyfikacji strzelców Ligue 1 z dziewięcioma trafieniami na koncie, do których dołożył siedem asyst. Brazylijczyk, podobnie do większości świata piłki nożnej, bacznie obserwował Plebiscyt Złotej Piłki 2022. Jak wiele osób jest zdania, że ostateczna lista powinna wyglądać nieco inaczej.

Neymar kwestionuje męskie podium Złotej Piłki 2022

Skrzydłowy PSG i reprezentacji Brazylii nie znalazł się nawet w najlepszej dwudziestce omawianego plebiscytu. W poniedziałek 17 października Neymar musiał stawić się w sądzie w Barcelonie w związku z nieprawidłowościami, które miały wyniknąć podczas jego transferu z Santosu do FC Barcelony.

Mimo wszystko reprezentant Canarinhos znalazł chwilę, by skomentować wydarzenia zaistniałe w Paryżu. Zamieścił na Twitterze wpis, którym zakwestionował miejsce w plebiscycie jego reprezentacyjnego kolegi Viniciusa Juniora. Mimo fenomenalnego sezonu skrzydłowy Realu Madryt zajął dopiero ósmą lokatę.

„Zwycięstwo Benzemy zasłużone, topowy zawodnik! Ale Vini Jr. dopiero ósmy, to niemożliwe. Powinien być co najmniej w pierwszej trójce” – napisał Neymar.

twitter

Vinicius Junior okradziony z podium Złotej Piłki?

W związku z wątpliwościami Neymara warto zwrócić uwagę na liczby, jakie w poprzednim sezonie zdołał osiągnąć Vinicius Junior. 22-latek zagrał w 52 spotkaniach, w których strzelił 22 gole i zaliczył 20 asyst.

Ponadto Brazylijczyk był jedną z kluczowych postaci Los Blancos w Lidze Mistrzów, gdzie w finale zdobył jedynego gola, a także walnie przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii oraz krajowego i europejskiego superpucharu. Co ciekawe to wszystko nie wystarczyło, żeby Real Madryt zdobył tytuł najlepszego klubu poprzedniego sezonu. Honor ten przypadł mistrzom Anglii, czyli Manchesterowi City.

Czytaj też:

Karim Benzema zdobył Złotą Piłkę. Nagrodę wręczył Zinedine Zidane