Kylian Mbappe wyląduje w Anglii? Najbliższe otoczenie doradza mu konkretny klub

Telenowela pod tytułem „Kylian Mbappe w Realu Madryt” prawdopodobnie została zamknięta na dobre. Choć w połowie października najpopularniejsi dziennikarze sportowi na świecie podawali, że 23-latek zrobi wszystko, by odejść z PSG jeszcze w zimowym oknie transferowym, okazało się to nieprawdą, co zdementował sam piłkarz. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec sagi związanej z przenosinami Francuza. Za jakiś czas może zakotwiczyć w Anglii.

Media: Wujek Kyliana Mbappe doradził mu przenosiny do Anglii

Hiszpański dziennik „El Pais”, który wiosną bieżącego roku regularnie podawał informacje o kontaktach prezydenta Realu Madryt z przedstawicielami Kyliana Mbappe i nim samym, poinformował, że wujek piłkarza, Pierre Mbappé doradził swojemu bratankowi przenosiny do Anglii, a dokładniej do Liverpoolu.

Zdaniem doradcy gwiazdora PSG zespół prowadzony przez Juergena Kloppa będzie optymalną opcją dla rozwoju jego kariery. Mężczyzna miał przy tym argumentować, że Kylian Mbappe będzie tam największą gwiazdą zespołu, a co więcej, jego rodzina zawsze pozostawała w kontakcie z przedstawicielami The Reds.

Kylian Mbappe zdementował plotki

Kiedy po sieci zaczęły krążyć doniesienia o rzekomym zainteresowaniu wykupienia swojego kontraktu przez Kyliana Mbappe, od razu pojawiły się przypuszczenia, że Francuz będzie chciał zamienić Paryż na Madryt. Jednocześnie można było wyczytać, iż piłkarz czuje się zdradzony przez obecnego pracodawcę, który po podpisaniu przez niego nowej umowy nie wywiązał się z danych mu słów.

Ponadto włodarze PSG mieli wyrazić zgodę na jego odejście z klubu, pod warunkiem że nie wybierze on Realu Madryt. Prezydent Królewskich, Florentino Perez niedługo po tym przyznał, iż 23-latek nie znajduje się w kręgu ich zainteresowań. Po wygranym przez PSG 1:0 meczu przeciwko Olympique Marsylia Kylian Mbappe odniósł się do tych plotek, całkowicie je dementując.

– Nigdy nie prosiłem o odejście z klubu w styczniu. Nie rozumiem informacji, które wyszły. To wszystko to kompletny fałsz. Jestem tutaj bardzo szczęśliwy – powiedział napastnik reprezentacji Francji.

