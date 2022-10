Prokuratura wydała oświadczenie w sprawie Neymara. Chodzi o korupcję

Neymar przeniósł się z Santosu do FC Barcelony w 2013 r. Jego transfer stał się jednym z najgłośniejszych, a jednocześnie najgorętszych tematów na całym świecie. Brazylijczyk stworzył niemal idealne trio w ataku Dumy Katalonii z Leo Messim i Luisem Suarezem, który dołączył do nich rok później. Od samego początku przenosiny gwiazdy Canarinhos do Blaugrany wzbudzały pewne wątpliwości finansowe, co następnie znalazło finał w sądzie. Teraz sprawa częściowo została zamknięta.

Neymar uniewinniony

Piłkarz Paris Saint-Germain był oskarżany o korupcję i oszustwa w związku z transakcją z 2013 r. Hiszpańska prokuratura uchyliła oskarżenia przeciw Neymarowi i innym osobom, które miały coś wspólnego ze sprawą. Według doniesień zagranicznych mediów prokurator miał oznajmić to wszystkim stronom podczas ostatniej rozprawy sądowej.

Wcześniej prokuratorzy wnosili o pozbawienie wolności Brazylijczyka na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 10 mln euro. Co ciekawe, agrncja Reuters podała informację od źródeł blisko związanych z rodziną piłkarza, że kancelaria Baker McKenzie zażąda kosztów od prokuratury, ponieważ ich zdaniem ten proces był nadużyciem i lekkomyślnością. Do tego ma dojść także wysokie odszkodowanie.

Lepszy czas Neymara

To kolejna pozytywna informacja w odniesieniu do Brazylijczyka w ostatnim czasie. Gwiazdor PSG doskonale wszedł w sezon 2022/23 i wiele wskazuje na to, że razem z Leo Messim i Kylianem Mbappe będą w stanie doprowadzić PSG do upragnionego triumfu w Lidze Mistrzów.

Dotychczas Neymar w 18 spotkaniach bieżącego sezonu zdobył 13 bramek, do których dołożył 10 asyst, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

