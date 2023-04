Media: Kylian Mbappe wściekły na PSG. „Jego przyszłość jest przesądzona”

Choć latem ubiegłego roku Kylian Mbappe przedłużył kontrakt z PSG o kolejne dwa lata z możliwością kolejnego przedłużenia o rok, to spekulacje na temat jego przyszłości nie ustają. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że Francuz łączony jest z Realem Madryt, któremu odmówił w ubiegłym roku, ale prezydent Królewskich nigdy nie powiedział, że drzwi do Estadio Santiago Bernabeu są dla niego zamknięte. Ta saga trwa od lat i wydaje się nie mieć końca, choć teraz ponownie pojawiły się sygnały, sugerujące, iż 24-latek czuje się źle.

Kylian Mbappe wystosował list, uderzający w PSG

Paris Saint-Germain przygotowało kampanię w sprawie przedłużenia karnetów na nadchodzący sezon. W tym celu wykorzystali wizerunek Kyliana Mbappe. Sprawa nie spodobała się Francuzowi na tyle, że postanowił wystosować oficjalne powiadomienie, w którym wyraził swoje oburzenie zaistniałą sytuacją.

„Właśnie obejrzałem kampanię klubu w sprawie przedłużania karnetów na sezon 23/24. W żadnym momencie nie zostałem poinformowany o treści rozmowy z moim rozmówcą. Wyglądało to jak zwykły wywiad podczas dnia marketingowego klubu. Nie zgadzam się z tym zamieszczonym materiałem wideo. Właśnie dlatego walczę o indywidualne prawa do wizerunku. PSG to wielki klub i wielka rodzina, ale na pewno nie jest to Kylian Saint-Germain” – napisał na Instagramie kapitan reprezentacji Francji.

Media: Kylian Mbappe ma dość. Chce odejść z PSG

List to jedno, ale Francuz wymaga od klubu zdecydowanie lepszego projektu sportowego. Wydawałoby się, że trio Neymar-Mbappe-Messi będzie siać postrach wśród defensyw rywali, jednak nic bardziej mylnego. Dwukrotnie odpadli z Ligi Mistrzów na etapie 1/8 rozgrywek, a w Ligue 1 regularnie zawodzą, choć wciąż PSG zajmuje pozycję ligowych liderów. Niemal pewne już jest, że w przyszłym sezonie na Parc des Princes zabraknie Leo Messiego. Kylian Mbappe prawdopodobnie zostanie, ale to może być jego ostatni sezon we Francji.

– Jeśli PSG pozwoli mu odejść już tego lata, to on to zrobi, ale nie sądzę, że klub do tego dopuści. Data ważności związku obu stron jest wyznaczona na lato 2024 r. – powiedział dziennikarz Edu Aguirre w programie „El Chiringuito de Jugones”.

