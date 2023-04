Były prezes FC Barcelony stanowczo o powrocie Messiego. „Gra z Lewandowskim? Nie mam wątliwości”

Wydaje się, że każdego dnia powrót Leo Messiego do FC Barcelony jest coraz bardziej prawdopodobny. Argentyńczyk nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań w PSG, jego kontrakt wygasa z końcem bieżącego sezonu, a także rzekomo odrzucił wysoki kontrakt od arabskiego Al-Hilal, choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Katalońskie media również nie mają wątpliwości, że dojdzie do takiego stanu rzeczy, a kibice Dumy Katalonii skandują imię 35-latka podczas meczów ich drużyny. Teraz głos w tej sprawie zabrał były prezes Blaugrany.

Joan Gaspart skomentował możliwy powrót Leo Messiego do FC Barcelony

W wywiadzie dla „WP Sportowych Faktów” Joan Gaspart podkreślił, że jest bardzo dużym entuzjastą powrotu Leo Messiego do FC Barcelony. Hiszpan mówi, że Spotify Camp Nou jest jego domem i przylot z powrotem byłby czymś wspaniałym. Mimo wszystko wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że Argentyńczyk zdecyduje inaczej i wybierze inny kierunek. Mowa o wcześniej wspomnianym Al-Hilal.

– Na końcu to będzie decyzja Messiego. Jeśli zadecyduje sercem, to wróci do Barcelony. Gdyby natomiast miała decydować ekonomia, to wiadomo, że Barcelona, wciąż będąca w trudnej sytuacji, nie jest mu w stanie zaoferować nawet zbliżonych warunków do tego, co może dostać w kilku innych miejscach. Natomiast tak, jestem zdecydowanie za tym, aby wrócił do nas – powiedział były prezes Barcelony.

Joan Gaspart o potencjalnej współpracy Leo Messiego z Robertem Lewandowskim

Jakiś czas temu media w Hiszpanii donosiły, jakoby powrót Leo Messiego oznaczałby koniec Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Kapitan reprezentacji Polski przyznał w jednym z wywiadów, że jest podekscytowany możliwą współpracą z Argentyńczykiem, a Joan Gaspart przyznał, że nie ma wątpliwości, co w takim wypadku stanie się z Polakiem.

– Według mnie sprawa jest bardzo prosta: to dwaj wielcy piłkarze. A wielcy gracze mają to do siebie, że potrafią się ze sobą dogadać. Bardzo chętnie zobaczę ten duet w akcji w barwach Barcelony. I jeszcze jedno: dla mnie oni są kompatybilni, uzupełniający się. Przecież patrząc na pozycje, to nie jest jeden do jednego. Messi nie jest dziewiątką jak Robert. Według mnie mogą bardzo dobrze współpracować. (...) Robert Lewandowski w przyszłym sezonie wciąż będzie piłkarzem Barcelony. A jeśli w parze z Messim, to tym bardziej się ucieszę! – dodał Hiszpan.

Czytaj też:

Robert Lewandowski chciał zrezygnować z gry w kadrze. „Przegiął w tej swojej chciwości”Czytaj też:

Arbiter zszokował Lewandowskiego. Absurdalna wymiana zdań w trakcie meczu