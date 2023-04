Kylian Mbappe zadecydował. Z tym klubem chce wygrać Ligę Mistrzów

Kylian Mbappe tworzy najmocniejszy tercet napastników na świecie razem z Neymarem i Leo Messim. Choć określenie „najmocniejszy” może nie jest stosowne, gdyż dwukrotnie zawiódł on w najważniejszych rozgrywkach europejskich. „Najgroźniejszy” – tak będzie właściwie. Francuz od początku twierdzi, że nie chce być numerem jeden w zespole, a w serialu Netflixa, poświęconym życiu i karierze Neymara stwierdził, że przyszedł do PSG tylko mu pomóc w zwycięstwie Ligi Mistrzów. Nawet, gdy dołączył do nich Messi, to nie zdołali tego osiągnąć. Mimo tego Francuz nie traci wiary.

Kylian Mbappe wierzy w triumf w Lidze Mistrzów

Sezon 2021/22 – Paris Saint-Germain podejmuje przed własną publicznością wyraźnie osłabiony wówczas Real Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. 93 minuty gry, a tablica wyników wskazuje 0:0. Wówczas uruchamia się geniusz Kyliana Mbappe i strzela na 1:0, dając drużynie nadzieje przed rewanżem.

Na jego nieszczęście na Estadio Santiago Bernabeu jego występ przebił Karim Benzema, który trzykrotnie trafił do siatki, zapewniając swojej ekipie awans do ćwierćfinału. PSG schodzi z boiska z opuszczonymi głowami, a Nasser Al-Khelaifi z ówczesnym dyrektorem sportowym Leonardo udają się do pokoju sędziów, grożąc im i kłócąc się o rzekomy faul na Gianluigim Donnarummie przy pierwszym golu.

Kampania później PSG ponownie dociera do 1/8 finału, gdzie czeka na nich Bayern Monachium. Dwumecz rozpoczyna starcie w Paryżu i kończy się pewnym triumfem Bawarczyków, choć wynik tego nie odzwierciedlał, bo było 1:0. Kylian Mbappe i spółka są w tym meczu niewidoczni. Rewanż kończy się jeszcze większym dramatem, bo po drętwej grze PSG dostaje 0:2 i z hukiem wypada z rozgrywek, a francuski gwiazdor mówi, że „to wszystko, na co ich stać”. Mimo tego nie traci wiary, że kiedyś uda im się wygrać.

Kylian Mbappe chce wygrać Ligę Mistrzów z PSG

Latem zeszłego roku 24-latek przedłużył kontrakt z mistrzem Francji o dwa lata z opcją przedłużenia go na trzeci. Uczyniło go to wówczas najlepiej opłacanym piłkarzem globu, ale z czasem przebił go kontrakt Cristiano Ronaldo z Al-Nassr. Niedawno wybrany kapitan reprezentacji Francji udzielił wywiadu dla „Tout le Sport”, podczas którego wyznał, że wciąż wierzy i pragnie zwyciężyć Ligę Mistrzów właśnie z PSG.

– Następny cel? Myślę, że wygranie Ligi Mistrzów. Grałem już w finale, kilka półfinałów, ćwierćfinałów, 1/8… Jestem paryżaninem i mam ważny kontrakt. Więc będę w PSG – zapewnił Kylian Mbappe.