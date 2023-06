Zaskakujące doniesienia mediów. Klub wyznaczył datę prezentacji Leo Messiego

Sobotni mecz przeciwko Clermont był dla Leo Messiego ostatnim w barwach PSG. Argentyńczyk nie zaliczy tego meczu do udanych, bo jego dotychczasowy klub przegrał 2:3, a sam zawodnik został wygwizdany przez kibiców. Mistrz świata z Kataru trafił do Francji w sierpniu 2021 roku i w tym czasie zdobył 32 gole, 34 asysty oraz trzy tytuły.

„Sport”: Klub wyznaczył datę prezentacji Leo Messiego

Wiele mówi się, że Leo Messi może wrócić do FC Barcelony, w której osiągał największe sukcesy. Tam miałby być partnerem Roberta Lewandowskiego w linii ataku. Jednak kataloński „Sport” ogłosił, że to inny klub zaplanował już prezentację Argentyńczyka.

Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że saudyjska drużyna Al-Hillal zamierza ogłosić pozyskanie Leo Messiego w najbliższy wtorek, 6 czerwca. „Al-Hilal wyznaczył tę datę jako klucz do ostatecznego potwierdzenia transferu, który ma odbić się szerokim echem na całym świecie, a jednocześnie ma służyć promowaniu Arabii Saudyjskiej” – czytamy.

Media: Leo Messi ma zarabiać dwa razy więcej niż Cristiano Ronaldo

Według najnowszych doniesień 35-latek ma być najlepiej opłacanym piłkarzem w na świecie. Według źródeł „Sportu” Al-Hilal oferuje mu 400 milionów euro za sezon, czyli kwotę, której nigdy nie widziano w historii futbolu. To dwa razy więcej w porównaniu do tego, co zarabia Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, który występuje w Arabii Saudyjskiej otrzymuje 200 milionów euro na sezon.

Al-Hilal jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów w historii Saudi Professional League. Zespół ma na swoim koncie 18 ligowych tytułów. Sezon w Arabii dobiegł końca, a zespół zakończył kampanię na trzecim miejscu, co oznacza, że w przyszłym roku nie zagra w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Mistrzostwo kraj wywalczył Al-Ittihad, a na drugim miejscu uplasował się Al-Nassr Cristiano Ronaldo.

