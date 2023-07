Saga z transferem Kyliana Mbappe dobiega końca. PSG postawiło ultimatum

Wszystko wskazuje na to, że od takiego przebiegu spraw nie ma już odwrotu – za maksimum dwa tygodnie poznamy oficjalną decyzję Kyliana Mbappe ws. jego przyszłości. Jedna z największych gwiazd światowej piłki, która w zeszłym roku przedłużyła kontrakt do 2024 roku z możliwością kolejnego przedłużenia na rok, przyznała publicznie, że nie skorzysta z tej opcji, a prezes PSG oficjalnie ogłosił, że nie dopuści do odejścia zawodnika z klubu za darmo. Pomiędzy piłkarzem a włodarzami mistrza Francji narodził się poważny problem, który wkrótce zostanie rozwiązany.

Kylian Mbappe otrzymał ultimatum od PSG

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się tuż po ogłoszeniu Luisa Enrique nowym trenerem PSG prezes paryżan Nasser Al-Khelaifi postawił ultimatum Kylianowi Mbappe, twierdząc, że ten ma tydzień lub maksimum dwa na podjęcie decyzji ws. swojej przyszłości. Narracja Katarczyka jest prosta: „albo przedłużasz kontrakt, albo zostajesz sprzedany”.

– Chcemy, żeby został, ale nie może odejść za darmo. Taka była nasza ustna umowa i wyraził to publicznie w wywiadzie. Więc to nie podlega dyskusji. Byłem naprawdę zszokowany, gdy dowiedziałem się, że zamierza odejść za darmo. To bardzo rozczarowujące, ponieważ Kylian jest fantastycznym chłopakiem, prawdziwym dżentelmenem, a odejście za darmo, osłabiając największy francuski klub, nie jest w jego stylu. Kiedy otrzymałem tę informację, byłem zaskoczony i rozczarowany. Dlatego musi podjąć decyzję w przyszłym tygodniu lub najdalej za dwa tygodnie. A jeśli nie chce podpisać nowego kontraktu, drzwi są otwarte. Tak to wygląda dla niego i dla wszystkich innych. Nikt nie jest większy od klubu, żaden zawodnik, nawet ja – powiedział prezes PSG.

instagram

Czy to koniec Kyliana Mbappe w PSG?

Kibice mogą być zmęczeni tą sytuacją, ale skoro zawodnik mówi, że nie przedłuży kontraktu, staje się jasne, że będzie chciał odejść z klubu. Jednocześnie zachował przy tym pewność, że chce pozostać w PSG na ostatni rok swojego kontraktu, jednak zgodnie ze słowami Nassera Al-Khelaifiego klub wyklucza taką możliwość bez przedłużenia umowy gwiazdora. 24-latek nalega na pozostanie na ostatni rok kontraktu w Paryżu, by otrzymać premię lojalnościową, która wynosi 90 mln euro.

Jak wszyscy wiedzą, najprawdopodobniejszym kierunkiem, w który może udać się Kylian Mbappe to Real Madryt. Prezes Królewskich, Florentino Perez jakiś czas temu powiedział, że sprowadzi Francuza do stolicy Hiszpanii, jednak nie w tym roku. Wiele wskazuje na to, że ta sytuacja może ulec zmianie, aczkolwiek Los Blancos zachowują całkowity spokój i nie wyrażają się publicznie na temat tegorocznego transferu Kyliana Mbappe, jak miało to miejsce w zeszłym roku. Jeśli Perez i jego świta będą chcieli pozyskać 24-latka jeszcze w tym roku, wówczas stanie się jasne, że kwota transferu będzie oscylowała w okolicach 200 mln euro, co dla Królewskich obecnie jest gigantycznym wydatkiem.

twitterCzytaj też:

W co gra Kylian Mbappe? PSG ma twardy orzech do zgryzieniaCzytaj też:

Wielki powrót na ławkę trenerską po mundialu. To on przekona Kyliana Mbappe?