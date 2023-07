PSG wzmacnia defensywę na kolejny sezon. Lucas Hernandez nowym graczem mistrza Francji

Paris Saint-Germain zakończyło sezon 2022/2023 z kolejnym mistrzostwem Francji. W ostatnich 11 sezonach klub ze stolicy Francji cieszył się z triumfu w Ligue 1. Jedynymi klubami, którym udało się pokonać hegemona w tym czasie, były zespoły z Monako i Lille. W obecnym paryżanom nie było jednak łatwo zdobyć złota. Cały czas po piętach deptała im rewelacja sezonu RC Lens z Przemysławem Frankowskim i Łukaszem Porębą w składzie.

Lucas Hernandez nowym graczem PSG

Paryżanie zapewnili sobie triumf w Ligue 1 zdobywając zaledwie jeden punkt więcej niż rywale. To nie był styl, jakiego od zespołu oczekiwali katarscy właściciele. Dodatkowo po raz kolejny PSG zaliczyło wpadkę w Lidze Mistrzów. Zawodnicy Christophe’a Galtiera przegrali już w 1/8 finału z Bayernem Monachium. Mimo pozytywnego akcentu na koniec sezonu, francuski szkoleniowiec pożegnał się z pracą. Jego miejsce zajął Luis Enrique, były trener Barcelony czy reprezentacji Hiszpanii.

Nowy trener może liczyć na wzmocnienia. Do Paryża trafili już Milan Skriniar z Interu, Manuel Ugarte ze Sportingu czy Kang-in Lee z Majorki. Teraz PSG sfinalizowało kolejny transfer. Z Bayernu, klubu, który wyeliminował ich z ostatniej LM, na Parc des Pricnes trafił Lucas Hernandez. Hiszpan grał w stolicy Bawarii od 2019 roku, kiedy to trafił z Atletico Madryt. Według doniesień mediów obrońca miał kosztować paryżan 50 milionów euro.

– Jestem naprawdę podekscytowany! Długo czekałem na dołączenie do PSG i wreszcie się to stało. To dla mnie wyjątkowy dzień i bardzo się cieszę, że tu jestem – powiedział Lucas Hernandez dla klubowych mediów Paris Saint-Germain po podpisaniu umowy.

Kariera Lucasa Hernandeza

Choć Hernandez reprezentuje na arenie międzynarodowej Francję, to do piłki seniorskiej wchodził jako junior Atletico Madryt. Z reprezentacją „Trójkolorowych” świętował mistrzostwo świata 2018 i wicemistrzostwo cztery lata później. Jego młodszy brat, Theo, jest również reprezentantem kraju. Gra obecnie w AC Milan.

