Stanowczy krok PSG wobec Kyliana Mbappe. Piłkarz dostał ultimatum

Co każde okno transferowe na nowo pojawia się temat odejścia Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain do Realu Madryt. Przed laty „Królewscy” złożyli nawet ofertę dla zawodnika, ale francuski klub potrafił przekonać napastnika do pozostania w stolicy Francji. Mbappe zmienił nastawienie i postanowił odejść po zakończeniu kontraktu. To również mu się nie udało. Ugiął się i przedłużył kontrakt o rok do końca sezonu 2023/2024.

PSG odsunęło Kyliana Mbappe od składu

Mbappe ponownie poinformował, że nie przedłuży wygasającego kontraktu. PSG widzi dla niego dwie opcje. Pierwsza to przedłużenie kontraktu, druga to sprzedaż w obecnym oknie. To jedyna szansa dla paryżan, by zarobić na utalentowanym piłkarzu. Z kolei mistrz świata z 2018 roku ma już w głowie tylko jedną opcję – odejście za darmo.

PSG dało mu szansę zagrania w pierwszym meczu sparingowym, gdzie mógł wystąpić na boisku z bratem Ethanem. Na tym skończyła się dobroć katarskich władz klubu, które według doniesień L’Equipe odsunęły go po spotkaniu od składu. Przez to Mbappe zabraknie w drużynie podczas tournée przedsezonowego w Japonii.

Władze mistrza Francji chcą w ten sposób dać do zrozumienia piłkarzowi, że to oni mają nad nim władzę. Do czasu podjęcia decyzji Mbappe ma być odsunięty od zespołu. PSG nie wyobraża sobie utraty piłkarza za darmo. Ten z kolei nie widzi się dłużej na Parc des Princes. Całej sytuacji przygląda się też Real Madryt, który jest najpoważniejszym kandydatem do podpisania kontraktu z napastnikiem po końcu współpracy z PSG.

Kariera Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe trafił do Paris Saint-Germain w 2017 roku z AS Monaco. Ma w dorobku jedno mistrzostwo Francji z Monakijczykami oraz pięć z paryżanami. Ponadto jest mistrzem i wicemistrzem świata z kadrą Francji.

Czytaj też:

Niecodzienny bojkot kibiców Arki Gdynia. Spotkali się na innym stadionie w porze meczuCzytaj też:

Legendarny piłkarz zamieszany w ustawianie meczów. Miał oferować „załatwienie trzech punktów”