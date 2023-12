Kylian Mbappe może opuścić PSG. Media wskazały konkretny kierunek

Saga transferowa z Kylianem Mbappe zdaje się nie mieć końca. Reprezentant Francji od kilku lat łączony jest z przenosinami na Estadio Santiago Bernabeu, jednak wciąż pozostaje piłkarzem Paris Saint-Germain. Już od początku stycznia będzie mógł negocjować z każdym klubem, gdyż zostanie mu jedynie pół roku do końca kontraktu. Zdaniem dziennikarzy jego przyszłość jest już jasna.

Media: Przyszłość Kyliana Mbappe wyjaśniona

Kylian Mbappe dołączył do Paris Saint-Germain w 2017 roku na zasadzie wypożyczenia z AS Monaco, a rok później został wykupiony za kwotę 180 milionów euro. Jest to drugi najdroższy transfer w historii piłki nożnej zaraz po Neymarze też do PSG (222 miliony euro). Latem 2022 roku 25-letni napastnik reprezentacji Francji był bliski przenosin do Realu Madryt, jednak w ostatniej chwili zdecydował się na przedłużenie kontraktu z obecnym pracodawcą do 2024 roku z możliwością wydłużenia go o kolejny rok.

Z kolei latem 2023 roku Francuz zakomunikował katarskim władzom mistrzów Francji, że nie zamierza skorzystać z tej opcji, co wywołało kolejną falę spekulacji na temat jego przyszłości. Florentino Perez, prezydent Realu Madryt powiedział wprost, że sprowadzi Kyliana Mbappe na Estadio Santiago Bernabeu, jednak nie w 2023 roku. Tę tezę potwierdzają słowa dziennikarza Ramona Alvareza de Mona z Radio Marca, który przyznał, że 14-krotni zdobywcy trofeum Ligi Mistrzów złożą 25-latkowi ofertę kontraktu, a on sam jest otwarty i chętny na przenosiny.

„Kylian Mbappé chce dołączyć do Realu Madryt i jest gotowy podpisać umowę w styczniu. Wszystko, co niezbędne jest właśnie przygotowywane, by Francuz podpisał umowę w pierwszym tygodniu stycznia. Nie będzie czekania, warunki są już uzgodnione. Po nowym roku zaplanowana jest rozmowa Florentino Pereza z Kylianem Mbappe. To będzie bezpośrednia rozmowa między dwiema osobami, bez pośredników, bez matki. Florentino chce tam usłyszeć konkretny i mocny statement od zawodnika. Real Madryt nie będzie czekał ani chwili dłużej, klub nie jest tak elastyczny w tej sprawie jak w 2022 roku” – powiedział dziennikarz.

