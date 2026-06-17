Koszmarna strata dla świata sportu. Śmierć słynnego trenera

Eric Roy objął posadę trenera Stade Brest na początku 2023 roku. To z tą drużyną związany był do końca swojego życia.

Zespół prowadzony przez Francuza m.in. awansował do Ligi Mistrzów. W środę (tj. 17 czerwca) z Francji nadeszły tragiczne wieści o śmierci Roya.

Szkoleniowiec od ponad trzech lat zmagał się z nowotworem trzustki.

Eric Roy nie żyje. Ogromna strata dla świata piłki nożnej we Francji

W trakcie piłkarskiej kariery Roy był defensywnym pomocnikiem. Francuz urodził się w Nicei, a piłkarsko był wychowankiem OGC Nice. W swoim macierzystym klubie występował na początku i na końcu piłkarskiej kariery, odpowiednio w latach 1988-92 oraz 2002-04. Roy reprezentował również barwy innych francuskich klubów: SC Toulon, Olympique Lyon, Olympique Marsylia i Troyes AC.

Co do zagranicznych epizodów, Roy wyjechał do mocnych lig w Anglii i Hiszpanii. W przypadku występów na Wyspach Brytyjskich mowa o Sunderlandzie, a w Hiszpanii było to Rayo Vallecano.

W szczególny sposób Roya pożegnano za pośrednictwem klubowych kanałów Stade Brest w mediach społecznościowych.

„Trudno znaleźć słowa, by wyrazić całą smutek, który czujemy po odejściu naszego trenera Erica Roya. Prezes, zarząd i cały klub Stade Brestois 29 dzielą ból jego rodziny, żony, dwóch dzieci oraz wszystkich jego bliskich. Eric Roy był inspirującą osobą, która wniosła ogromny wkład w Stade Brestois. Kochany i szanowany przez kibiców, przyczynił się do napisania najpiękniejszych stron historii klubu i pozwolił mu osiągnąć historyczny poziom. Tyle rzeczy mogłoby dziś zostać powiedzianych, ale przede wszystkim to emocje i żal po stracie bliskiej osoby nas ogarniają. Eric, nigdy nie zapomnimy wszystkiego, co wniosłeś do klubu, ani człowieka, którym byłeś. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i w historii Stade Brestois 29” – czytamy w wyjątkowym wpisie.

Śmierć Roya to ogromna strata nie tylko dla francuskiego środowiska piłki nożnej. Choć ono z pewnością najmocniej odczuwa odejście tego szczególnego trenera, dawniej piłkarza, ale przede wszystkim człowieka.

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