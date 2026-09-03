Koszmarne wieści dla reprezentacji Polski. Duża strata dla Jana Urbana

Maik Nawrocki mógł zniknąć niektórym polskim kibicom, którzy pamiętali tego piłkarza choćby z czasów gry w barwach Legii Warszawa. Od tego czasu polski obrońca zaliczył m.in. występy w szkockim gigancie Celticu Glasgow oraz niemieckim Hannoverze 96.

Latem 2026 roku defensor przeniósł się za to do Francji. Nawrocki za kwotę 2,5 mln euro został piłkarzem RC Lens.

Poważna kontuzja Maika Nawrockiego! Trener Jan Urban stracił cennego obrońcę?

We francuskich realiach Nawrocki odnalazł się bardzo dobrze. W trzech pierwszych oficjalnych meczach sezonu 2026/27 Polak był podstawowym defensorem drużyny. RC Lens w tym czasie sięgnęło po Superpuchar Francji, wygrywając z Paris Saint-Germain.

Niestety, jak się okazało, najbliższych kilka miesięcy francuski zespół będzie musiał sobie radzić bez Nawrockiego. Polak doznał bowiem poważnej kontuzji. Doszło do niej podczas weekendowego meczu ligowego, kiedy to zawodnik musiał opuścić boisko w 62 minucie starcia z RC Strasbourg.

O bardzo przykrych konsekwencjach tamtego zdarzenia RC Lens poinformowało w specjalnym komunikacie.

„Wracaj do zdrowia, Maik! Maik Nawrocki doznał poważnej kontuzji, w tym całkowitego zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Zawodnik podda się operacji, po której będzie musiał przejść kilkumiesięczny okres rekonwalescencji. Cały klub wspiera obrońcę w tym długim okresie nieobecności i życzy mu szybkiego powrotu do zdrowia” – czytamy we wpisie RC Lens.

Warto dodać, że w RC Lens występuje również inny Polak Michał Skóraś.

Kontuzja Nawrockiego może być również kłopotliwa pod kątem powołań na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Co prawda wychowanek Werderu Brema nie znajdował się dotychczas w planach Jana Urbana, ale być może selekcjoner chciałby mieć w swoich szeregach gracza, który na co dzień regularnie gra w solidnej lidze francuskiej.

Dotychczas Nawrocki występował jednak jedynie w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W kadrze U-21 rozegrał cztery mecze, będąc zawodnikiem narodowej drużyny w 2021 roku.

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