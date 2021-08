Koronawirus w angielskim klubie? Gwiazda drużyny nie zagra w meczu na inaugurację sezonu

Premier League rozpoczyna się już w piątek 13 sierpnia. Sezon 2021/2022 zainaugurują Arsenal i Brentford. W sobotę odbędzie się aż siedem spotkań w lidze angielskiej. Jednym z nich będzie mecz Evertonu z Southampton. Wiadomo już, że niektórych piłkarzy zabraknie podczas premierowej potyczki. O tym fakcie poinformował sam trener The Toffees Rafael Benitez.

Kwarantanna w Evertonie

13 sierpnia na konferencji prasowej poprzedzającej dzień meczowy Rafael Benitez podał do opinii publicznej informację o zawodnikach, którzy nie będą mogli wziąć udziału w sobotnim meczu przeciwko Southampton. – Mamy w tym momencie paru piłkarzy, którzy zostali poddani izolacji. Ma to związek z koronawirusem. Wśród zawodników przebywających na kwarantannie znajduje się James Rodriguez – powiedział trener. Nie wiadomo więc, czy piłkarze zachorowali na Covid-19, czy tylko wystąpiły podejrzenia związane z taką ewentualnością.

Rodriguez przyszedł do Evertonu we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu zagrał dla The Toffees w 26 meczach, strzelił sześć bramek i zaliczył dziewięć asyst. Do drużyny ściągnął go wielki fan talentu Kolumbijczyka Carlo Ancelotti, który odszedł już z liverpoolskiego klubu na rzecz pracy w Realu Madryt.

twitterCzytaj też:

Oficjalnie: Romelu Lukaku zagra w Chelsea. Ogromne pieniądze za napastnika mistrzów Włoch