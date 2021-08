Liverpool z apetytem na mistrzostwo. Podopieczni Kloppa zagrają z drużyną Płachety

Liverpool FC w sezonie 2019/2020 zdominował rozgrywki na Wyspach, triumfując z 18-punktową przewagą nad drugim Manchesterem City. Rok później już nie było tak dobrze, ale The Reds i tak zdołali ukończyć sezon na trzecim miejscu. Teraz podopieczni Jurgena Kloppa mają apetyt na ponowne zawojowanie Premier League, chociaż patrząc na poziom prezentowany przez inne drużyny, nie będą murowanymi faworytami do końcowego triumfu.

Beniaminków nie wolno lekceważyć

Zespół z Anfield Road nie przeszedł w ostatnim czasie dużych roszad personalnych. Georginio Wijnaldum odszedł do Paris Saint-Germain, a jedynym znaczącym transferem było sprowadzenie Ibrahima Konate z RB Leipzig. Do końca okienka pozostał jednak jeszcze dwa tygodnie i niewykluczone, że mistrz Anglii z 2020 roku zostanie wzmocniony przyjściem jakiegoś klasowego zawodnika.

Najpierw jednak The Reds rozpoczną sezon Premier League, gdzie w pierwszej kolejce przyjdzie im mierzyć się z Norwich City, w barwach którego występuje Przemysław Płacheta. Kanarki po roku przerwy wróciły do elity, a ich celem na ten sezon będzie utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. I chociaż faworytem starcia będzie Liverpool, to już piątkowa wygrana Brentford nad Arsenalem (2:0) pokazała, że nie należy lekceważyć beniaminków.

Transmisja meczu Liverpoolu

Pierwszy gwizdek sędziego w meczu Norwich City - Liverpool już o godz. 18:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2.

Czytaj też:

Lech Poznań wygrywa w Niecieczy. Trzy bramki padły ze stałych fragmentów gry