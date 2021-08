Maguire podekscytowany wizją współpracy z Varanem. „Zaszczepi w nas mentalność zwycięzcy”

Manchester United sfinalizował duży transfer doświadczonego obrońcy Realu Madryt Raphaela Varane'a. Francuz przeszedł z Realu Madryt do Czerwonych Diabłów za 43 miliony funtów. Swojej ekscytacji i pozytywnego nastawienia nie kryje w związku z tym inny defensor drużyny Ole Gunara Solskjaera Harry Maguire.

Mentalność zwycięzcy i rywalizacja

Harry Maguire jest podekscytowany wizją współpracy z tak utytułowanym zawodnikiem, jakim jest Raphael Varane. – Widzieliście, co udało mu się wygrać do tej pory. Grał w najlepszych klubach, zdobył wszystko, co się da – powiedział kapitan Czerwonych Diabłów. – Myślę, że Varane zaszczepi w nas swoją mentalność zwycięzcy. Dodatkowo wprowadzi do drużyny swoją jakość – stwierdził Anglik.

Obrońca jest zadowolony z zakontraktowania byłego zawodnika Realu Madryt, mimo że oznacza to dodatkową osobę do konkurowania o miejsce w podstawowej jedenastce. – Grając w jednym z najlepszych klubów na świecie nie oczekujesz, że będzie ciągle łatwo. Dzięki temu, że przychodzą nowi gracze, my możemy się rozwijać – ocenił Maguire.

Osiągnięcia Raphaela Varane'a

Raphael Varane jest bardzo utytułowanym obrońcą. Przede wszystkim sięgnął z reprezentacją Francji po mistrzostwo świata w 2018 roku. Jeśli chodzi o siągnięcia klubowe były zawodnik Realu Madryt aż cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów. Wraz z Królewskimi trzykrotnie triumfował w La Lidze i Superpucharze Hiszpanii.

