Pep Guardiola trenerem reprezentacji? „Chcę tego doświadczyć”

Pep Guardiola podczas swojej kariery piłkarskiej zwiedził kilka potężnych lig. Hiszpan zapisał się złotymi zgłoskami w historii Barcelony, później razem z Bayernem Monachium zdominował niemieckie boiska, a następnie w 2016 roku udał się do Manchesteru City, z którym już trzykrotnie wygrywał Premier League. Hiszpan zdradził, jaki będzie jego następny krok.

Odpoczynek i nowe wyzwania

Guardiola w rozmowie z ESPN Brasil wyznał, że po upłynięciu jego kontraktu w 2023 roku planuje zrobić przerwę. Byłby to dla niego czas odpoczynku i podsumowań. – Jeśli będzie możliwość, następnym przystankiem będzie jakaś reprezentacja – powiedział Hiszpan. – Chciałbym trenować drużynę z Ameryki Południowej albo Europy, żeby móc sprawdzić się w międzynarodowym turnieju – dodał szkoleniowiec. Ostatni raz Guardiola miał przerwę w szkoleniu tuż po opuszczeniu Barcelony w 2012 roku. Hiszpański trener odpoczywał wtedy od futbolu przez okrągłe 12 miesięcy.

Wiadomość o tym, że Guardiola nie przedłuży kontraktu z Manchesterem City spadła na fanów tego klubu tego samego dnia, co informacja o tym, że nie przyjdzie do ich drużyny Harry Kane. 25 sierpnia Anglik ogłosił, że nie przeniesie się do Obywateli tego lata i skupi się na pomocy Tottenhamowi w osiągnięciu trofeów.

