Media: Manchester City rezygnuje z Cristiano Ronaldo. Do gry wchodzą Czerwone Diabły

Od paru dni krążą w mediach informacje o tym, że Cristiano Ronaldo ma dołączyć do Manchesteru City. Z informacji włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano wynika, że Obywatele zrezygnowali z tego pomysłu. Do gry natomiast ma się włączyć Manchester United.

Manchester City rezygnuje z Cristiano Ronaldo

Przejście Cristiano Ronaldo do Manchesteru City byłoby wielkim szokiem dla całego piłkarskiego świata. Przeszłość portugalskiego zawodnika jest przeceiż związana z tą czerwoną częścią Manchesteru, czyli Czerwonymi Diabłami. Dobrze poinformowany dziennikarz Fabrizio Romano powiadomił dzisiaj, że Obywatele zrezygnowali ze starań o „CR7”. „Ronaldo nie dołączy do City. W celu wyjaśnienia: indywidualne warunki umowy z piłkarzem nie zostały uzgodnione. To samo tyczy się opłaty za transfer dla Juventusu” – napisał na Twitterze Włoch.

Portugalczyk chce odejść. Kierunek United?

Trener Juventusu Massimiliano Allegri potwierdził na konferencji prasowej, że Cristiano Ronaldo chce opuścić Juventus. Jeszcze dzisiaj rano wydawało się, że będzie to Manchester City, jednak już wiadomo, że nie. Fabrizio Romano podał natomiast, że oficjalną ofertę za Portugalczyka szykuje... Manchester United. – Nie sądziłem, że Ronaldo odejdzie z Juventusu. W ostatnich dniach były spekulacje. Komunikacja między nami zawsze układała się dobrze. Bruno również z nim rozmawiał i Cristiano wie, co o nim sądzimy. Jeśli będzie odchodził z Juventusu, to wie, że tutaj jesteśmy – powiedział na konferencji prasowej trener Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer.

