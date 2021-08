Oficjalnie: Cristiano Ronaldo w Manchesterze United! Wielki powrót po latach

Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo dobiegła końca. Spekulacje o dołączeniu Portugalczyka do Manchesteru City nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Obywatele zrezygnowali z próby pozyskania „CR7”. Ten fakt natychmiast wykorzystał Manchester United, dawny klub Ronaldo.

Ronaldo w Manchesterze United

Cristiano Ronaldo wraca do Manchesteru United po ponad 10 latach. Większość kibiców zapewne przeciera oczy ze zdumienia, ale faktem jest, że legenda Czerwonych Diabłów i Realu Madryt wraca na Old Trafford. Informacje o tym, że United złożyło ofertę za Portugalczyka podał zaledwie parę godzin wcześniej Fabrizio Romano, dobrze poinformowany włoski dziennikarz sportowy. Strony szybko doszły do porozumienia i już niedługo fani piłki nożnej będą mogli oglądać „CR7” w trykocie Czerwonych Diabłów.

Ronaldo reprezentował barwy Manchesteru United w latach 2003-2009. W koszulce Czerwonych Diabłów rozegrał 292 spotkania, strzelił 118 bramek i zaliczył 69 asyst. Wraz z drużyną prowadzoną wtedy przez Sir Alexa Fergusona wygrywał takie trofea, jak Liga Mistrzów (2008) i mistrzostwo Anglii (2007, 2008, 2009).

