Guardiola może wbić gwóźdź do trumny byłego podopiecznego. Manchester City zagra z Arsenalem

Po dwóch pierwszych seriach gier w lidze angielskiej gruchnęła wiadomość, że Mikel Arteta może pożegnać się ze swoją posadą. To samo zresztą dotyczy obecnego dyrektora sportowego Kanonierów. Manchester City może przybić kolejny gwóźdź do trumny obu wyżej wymienionych.

Twarde warunki dla Mikela Artety

To byłoby symboliczne. Chodzi bowiem o fakt, że obecny szkoleniowiec londyńczyków pierwsze trenerskie szlify zbierał właśnie w drużynie z północy Anglii. Po zakończeniu kariery zawodniczej został bowiem asystentem Pepa Guardioli i pomagał mu budować kolejne sukcesy tego zespołu. Teraz sytuacja jest zgoła inna – po tym jak Arteta postawił na samodzielną karierę szkoleniową, były mentor może mu w niej sporo zepsuć.

Nie dziwi jednak, że władze Arsenalu są niecierpliwe. W pierwszej kolejce przegrał on z beniaminkiem, Brentfordem, później zaś nie dał rady Chelsea. Hiszpan dostał więc ultimatum – albo Kanonierzy zaczną grać ładną i skuteczną piłkę, notując dobre wyniki, albo będzie mógł szukać nowej pracy. Pierwszy mecz po tej nieprzyjemnej rozmowie wyszedł im doskonale – pokonali WBA 6:0 w EFL Cup. Ale to tylko drużyna z niższej ligi i tylko mało znaczące rozgrywki.

Czym tu się pocieszać?

Najbardziej liczy się Premier League i to, aby wrócić do gry w europejskich pucharach, bo w zeszłym sezonie podopieczni Artety się do nich nie zakwalifikowali. To kolejny kamyczek do ogródka hiszpańskiego trenera, dla którego nie ma żadnej taryfy ulgowej. Jeśli chce zostać, jego zespół musi wygrywać, także z dużo mocniejszymi zespołami, w typie Manchesteru City. Małym pocieszeniem dla The Gunners może być fakt, że ze względu na kontuzję nie zagra Kevin de Bruyne. I tak jednak trzeba będzie umieć upilnować Raheema Sterlinga, Jacka Grealisha czy Riyada Mahreza…

Kiedy i gdzie obejrzeć mecz Manchesteru City z Arsenalem?

Mecz Manchesteru City z Arsenalem zaplanowano na 28 sierpnia i godzinę 13:30. Starcie to będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport, Canal+Sport 2 czy w serwisie nc+go.

Czytaj też:

Ronaldo pożegnał się z fanami. „Zawsze będę jednym z was”