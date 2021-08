Mohamed Salah pobije kolejny rekord? O wielkie pieniądze powalczy w meczu Liverpoolu z Chelsea

W składzie Liverpoolu jest wielu genialnych wręcz piłkarzy, ale jeden wybija się ponad wszystkich. Nie będzie przesadą powiedzenie, że Mohamed Salah to ten typ zawodnika, dla którego kibice kupują bilety na mecze Premier League. Wiele wskazuje na to, że Egipcjanin niedługo pobije kolejny rekord w barwach The Reds.

Salah może zostać najlepiej opłacanym piłkarzem w historii The Reds

I nie chodzi o byle jaki rekord – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, skrzydłowy wkrótce zostanie najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii drużyny z Anfield. Obecna umowa gwarantuje mu około 200 tysięcy funtów tygodniowo i potrwa do czerwca 2023 roku. Władze klubu są jednak zdeterminowane, aby przedłużyć ją o kolejne dwa sezony. To musiałoby się wiązać ze sporą podwyżką, choć na razie do mediów nie wyciekły żadne konkretne kwoty. Obecnie w Liverpoolu najwięcej zarabia Virgil van Dijk – 220 tysięcy funtów tygodniowo.

Trudno zliczyć wszystkie argumenty, które przemawiają za uhonorowaniem Salaha w taki sposób. Wiele powiedzą liczby – 126 goli i 49 asyst w 205 meczach – a także tytuły, które zdobył z Liverpoolem. W ogromnej mierze dzięki niemu w sezonie 2018/19 The Reds triumfowali w Lidze Mistrzów, a rok później zdobyli mistrzostwa Anglii pierwszy raz od 30 lat.

W sobotę 28 sierpnia nadarzy się kolejna doskonała okazja dla Egipcjanina, aby jeszcze podkręcił swoje statystyki i dał władzom klubu więcej argumentów za podwyżką. Pokonanie Chelsea byłoby zwycięstwem prestiżowym, a Salah zdecydowanie lubi grać z londyńczyzkami – w 15 meczach w różnych rozgrywkach strzelił im pięć goli i zanotował siedem asysty.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Liverpool – Chelsea?

Mecz Liverpoolu z Chelsea zaplanowano na godzinę 17:30. Transmisja odbędzie się na antenie Canal+Sport 2 oraz w serwisie nc+go.

