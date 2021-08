Była żona znanego piłkarza: Manchester City go zmienił. To inny człowiek

Riyad Mahrez trzykrotnie zdobyła Premier League. Pierwszy raz udało mu się to w barwach Leicester, które w 2016 roku sprawiło tym mistrzostwem nie lada sensację. Na fali sukcesu i rozwoju zawodowego, Mahrez trafił dwa lata później do Manchesteru City Jego była żona twierdzi, że to przez ten transfer ich małżeństwo się rozpadło.

„Kochająca, skromna i czuła osoba zniknęła”

– Man City go zmienił. Riyad, którego spotkałam to inny człowiek niż ten, który jest teraz. Pozwolił, by sława uderzyła mu do głowy – powiedziała w rozmowie z The Sun Johal. – Kochająca, skromna i czuła osoba zniknęła. Przestał mnie pytać, jak minął mi dzień. Zaczął mnie ignorować – dodała była żona piłkarza. Sytuacja w domu robiła się coraz gorsza. W końcu zawodnik po prostu opuścił małżonkę i dwójkę dzieci. – Tłumaczył się, że to wszystko przez stres związany z grą w Manchesterze. Prawda jest taka, że był po prostu znudzony. To było dla mnie straszne – wyznała Johal.

– Kariera piłkarza jest krótka. Zawodnicy powinni być lojalni wobec ludzi, którzy są z nimi na dobre i na złe – mówiła jeszcze była żona piłkarza. Johal stwierdziła też, że żona Harry'ego Kane'a powinna się cieszy, że transfer napastnika do Manchesteru City nie doszedł do skutku.

