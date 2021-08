Ronaldo zadedykował swój transfer legendzie. „Wróciłem tam, gdzie moje miejsce”

Cristiano Ronaldo po trzech latach w Juventusie wraca do swojego piłkarskiego domu. Portugalczyk za 15 milionów euro (plus dodatkowe osiem w ewentualnych bonusach) przeniósł się do Manchesteru United, z którym zdobywał pierwsze drużynowe trofea i indywidualne wyróżnienia. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu skomentował już swój powrót do Czerwonych Diabłów.

Miłość Ronaldo do Manchesteru

Cristiano Ronaldo w opublikowanym poście na jego mediach społecznościowych nie ukrywał swojej miłości do swojego nowego/starego klubu. „Każdy, kto mnie zna, wie jakimi głębokimi uczuciami darzę Manchester United. Lata, które spędziłem w tym zespole były niesamowite, a historią, jaką wtedy stworzyliśmy została zapisana złotymi zgłoskami w dziejach tej niesamowite i wielkiej instytucji” – napisał w wiadomości do fanów Portugalczyk.

Ronaldo napisał również o tym, że nie jest w stanie opisać uczuć, jakie nim teraz targają, kiedy cały świat dowiedział się o jego powrocie. „Moje pierwsze mistrzostwo, pierwszy puchar, powołanie do reprezentacji Portugalii, Złota Piłka, wszystko to zrodziło się w wyniku mojej wyjątkowej więzi z Czerwonymi Diabłami. Już raz napisaliśmy historię, pora zrobić to po raz kolejny. Macie moje słowo” – obiecał „CR7”. „To dla ciebie, Sir Alex” - dodał na końcu Portugalczyk, dedykując tym samym swój transfer legendarnemu trenerowi Manchesteru United Sir Alexowi Fergusonowi.

