Cristiano Ronaldo już trenuje z Manchesterem. Spotkał się z Ole Gunnarem Solskjaerem

Portugalski napastnik musiał odpuścić, rozgrywane 7 września spotkanie z Azerbejdżanem z powodu zawieszenia za żółte kartki. Pierwszą z nich dostał za dyskusje po nieuznanym golu z Serbią, a drugą za ściągnięcie koszulki po zdobyciu zwycięskiego gola nad Irlandią. To trafienie pomogło mu pobić rekord zdobytych goli dla reprezentacji narodowej. Ronaldo ma ich 111 i o dwa trafienia wyprzedził słynnego Irańczyka Aliego Daeiego.

Ronaldo po odbyciu obowiązkowej kwarantanny nałożonej przez brytyjski rząd nie marnował czasu. We wtorek pojawił się w ośrodku treningowym Carrington. Spotkał się z trenerem Czerwonych Diabłów, Ole Gunnarem Solskjaerem i ruszył do treningu. Warto dodać, że obaj zawodnicy grali ze sobą do 2007 roku pod wodzą legendarnego trenera Sir Alexa Fergusona.

twitter

Kiedy debiut Ronaldo na Old Trafford?

Następne spotkanie Manchesteru United ma się odbyć w sobotę 11 września nad Old Trafford. Fani liczą, że to właśnie wtedy zaliczy swój drugi debiut Cristiano Ronaldo. W 2008 roku Portugalczyk zdobył swojego jedynego hat-tricka w barwach Manchesteru i było to właśnie wygrane spotkanie z Newcastle 6:0. „Miejmy nadzieję na powtórkę tego samego w sobotę” – można przeczytać na oficjalnej stronie klubu.

Czytaj też:

Cristiano Ronaldo pobił rekord świata. Wyprzedził Irańczyka