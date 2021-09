Guardiola skrytykowany przez kibiców Manchesteru City. „Nie będę za to przepraszał”

Manchester City na otwarcie nowego sezonu Ligi Mistrzów wygrał z RB Lipsk aż 6:3 Dziewięć bramek to niecodzienne wydarzenie w piłkarskim meczu, ale uwagę kibiców Obywateli przykuła bardziej wypowiedź Pepa Guardioli, w której zaznaczył, że ma nadzieję na lepszą frekwencję w nadchodzącym meczu ligowym z Southampton.

Komentarz oficjalnego fanklubu Manchesteru City

Sekretarz generalny oficjalnego fanklubu Manchesteru City Kevin Parker określił komentarz Guardioli jako „frustrujący”. – On nie rozumie, że niektórzy kibice mogą mieć problem z przyjściem na stadion w środowy wieczór – powiedział Parker. Na meczu z RB Lipsk pojawiło się 38 tysięcy kibiców, podczas gdy na trybunach może zmieścić się ich 55 tysięcy. – Nasza frekwencja jest generalnie doskonała – dodał sekretarz generalny fanklubu Obywateli.

Guardiola nie będzie przepraszał

Guardiola stwierdził podczas piątkowej konferencji prasowej, że jego słowa zostały źle zinterpretowane. – Czy ja powiedziałem, że byłem rozczarowany frekwencją? – zapytał szkoleniowiec. – Interpretacja to interpretacja. Nie będę za to przepraszał. Po pięciu sezonach spędzonych w Manchesterze zostałem źle zrozumiany – dodał trener Manchesteru City. W sobotę 18 września The Citizens rozegrają mecz piątej kolejki Premier League z Southampton. Zobaczymy, czy po spotkaniu Guardiola będzie zadowolony z frekwencji.

