Lukaku chce zebrać ważnych ludzi do walki z rasizmem. „Powinniśmy usiąść i porozmawiać”

Romelu Lukaku wrócił do ligi angielskiej z przytupem. W tym sezonie Belg zdobył w barwach Chelsea już cztery bramki w sześciu spotkaniach we wszystkich dotychczasowych rozgrywkach klubowych. Napastnik ewidentnie chce zrobić różnicę również poza boiskiem, co udowodnił swoją rozmową ze stacją CNN.

Lukaku nawołuje do walki z rasizmem

Romelu Lukaku nawołuje szefów social mediów do wspólnego spotkania z angielską federacją i ważnymi piłkarzami wszystkich klubów. Celem tego zebrania byłoby ustalenie najlepszej drogi do skutecznej walki z rasizmem. – Kapitanowie drużyn i ważni piłkarze ligi powinni spotkać się z szefami Instagrama, przedstawicielami rządu i FA. Powinniśmy usiąść przy stole i porozmawiać o kwestii rasizmu – stwierdził w rozmowie z CNN belgijski napastnik.

Lukaku wytłumaczył swoją motywację do poważniejszych ruchów w kwestii walki z rasizmem. – Robię to dla mojego syna, moich przyszłych dzieci, dla wszystkich piłkarzy i dzieci, które chcą zostać profesjonalistami – stwierdził zawodnik Chelsea. Lukaku sam był wielokrotnie ofiarą rasizmu i na pewno ten temat nie jest mu obcy. – Piłkarze przed meczem klękają, wtedy wszyscy klaszczą, ale nadal zdarzy się, że po meczu są rasistowskie ataki – stwierdził jeszcze napastnik.

