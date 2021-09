Rodriguez przedwcześnie na piłkarskiej emeryturze? 30-latek wybrał Katar

James Rodriguez sezon ligowy 2020/2021 rozegrał w barwach Evertonu. Pomocnik zagrał dla klubu z Liverpoolu 26 spotkań, zdobył sześć bramek i zaliczył dziewięć asyst. Do drużyny ściągnął go Carlo Ancelotti, który w tym momencie jest już trenerem Realu Madryt Kolejny sezon również i Rodriguezowi przyniósł nowe wyzwania.

Przedwczesna emerytura?

Na grę w Chinach, Katarze, czy Stanach Zjednoczonych piłkarze zazwyczaj decydują się pod koniec swojej profesjonalnej kariery. W wyżej wymienionych krajach są większe pieniądze i to głównie dlatego sportowcy tam wybierają się na „emeryturę”. James Rodriguez skusił się na ten ruch jednak bardzo wcześnie, ponieważ będzie on grał w Katarze już w wieku 30 lat. Klub, z którym Kolumbijczyk doszedł do porozumienia, nosi nazwę Al Rayyan. Katarska drużyna skończyła poprzedni sezon na trzecim miejscu w tabeli, w której znajduje się 12 drużyn.

Rodriguez pożegnał się z klubem

„Chciałbym podziękować moim kolegom z drużyny, którzy dobrze mnie przyjęli, gdy przychodziłem” – zaczął swój wpis na Twitterze Rodriguez. „Szkoda, że nie miałem okazji zagrać meczu przy pełnych trybunach” – dodał jeszcze piłkarz. Pomocnik napisał jeszcze, że zawsze chciał wygrywać. „Życzę wam wszystkiego, co najlepsze” – zakończył wpis Rodriguez.

