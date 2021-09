Przed nami hit w Premier League. Chelsea zagra u siebie z Manchesterem City

Chelsea przystępuje do meczu 6. kolejki Premier League z pozycji lidera. Co ciekawe, The Blues mają dokładnie tyle samo punktów (13), a także zdobytych i straconych bramek, co Liverpool (odpowiednio 12 i jedną). Manchester City zajmuje natomiast 5. miejsce i traci do Chelsea trzy oczka.

Niemoc Guardioli w starciach z Tuchelem

Ostatnie spotkanie, jakie Guardiola wygrał przeciwko Chelsea miało miejsce w styczniu 2021 roku. Wtedy jednak za sterami The Blues był jeszcze Frank Lampard. Od momentu, gdy londyńską drużynę prowadzi Thomas Tuchel, hiszpański szkoleniowiec The Citizens nie jest w stanie jej pokonać.

Manchester City uległ Chelsea najpierw w półfinale Pucharu FA (0:1), następnie oddał punkty drużynie Tuchela w ligowym spotkaniu na własnym stadionie (1:2), a na końcu przegrał chyba najbardziej bolesną potyczkę, mianowicie finał Ligi Mistrzów rozgrywany w Porto.

Chelsea – Manchester City. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Chelsea - Manchester City odbędzie się w sobotę 25 września o godzinie 13:30. Mecz będzie można oglądać na CANAL+ Sport 2.

Czytaj też:

Wpadka Lecha Poznań w meczu Jagiellonią Białystok. Błąd obrońcy Kolejorza kosztował trzy punkty