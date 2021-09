Ronaldo zostanie w Manchesterze na dłużej? Portugalczyk może wystąpić w nowej roli

Cristiano Ronaldo latem wrócił do Manchesteru United, z którego odszedł w 2009 roku. Portugalczyk związał się z klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok. Zarówno sam zawodnik, jak i Ole Gunnar Solskjaer są jednak przekonani, że gwiazdor może grać na wysokim poziomie do 40. roku życia – podaje „The Sun”.

Ronaldo będzie trenował syna?

To właśnie wspomniany dziennik snuje analizy na temat przyszłości 36-latka. Zdaniem dziennikarzy „The Sun”, Ronaldo chciałby po zakończeniu kariery zostać w Manchesterze, by rozpocząć pracę jako trener. Portugalczyk miałby uczyć się fachu w drużynach młodzieżowych, gdzie otrzymałby szansę prowadzenia swojego syna, Cristiano Juniora. 11-latek jeszcze do niedawna występował w juniorskich drużynach Juventusu, a po transferze ojca dołączył do młodzieżowców z Old Trafford.

Jak zauważył informator „The Sun”, Ronaldo „kocha udowadniać, że niemożliwe nie istnieje” . – Wielu zawodników rozpoczynało karierę trenerską w Manchesterze United, więc on także myśli, że to byłby dobry sposób na rozpoczęcie nowego rozdziału w karierze – przekazał rozmówca dziennika. – On ma obsesję na punkcie piłki nożnej i wie wszystko na jej temat – dodał.

Ronaldo nie byłby pierwszy

Jeśli doniesienia „The Sun” okazałyby się prawdą, a Ronaldo rozpocząłby karierę trenerską, nie byłby pierwszym byłym zawodnikiem Manchesteru, który zdecydował się na obranie takiej drogi. Ole Gunnar Solskjaer po zawieszeniu butów na kołku objął rezerwy klubu z Old Trafford, a później rozpoczął pracę w Molde FK, by w końcu wrócić do Manchesteru w roli głównego trenera. Jego asystentem jest inny były zawodnik United, czyli Michael Carrick.

Trenerem został również Wayne Rooney, który pozostaje obecnie najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem w historii Manchesteru United. Anglik jest szkoleniowcem Derby County, w którym na co dzień występuje Kamil Jóźwiak. Trenerskie szlify zbierał również Ryan Giggs, który był tymczasowym szkoleniowcem United po zwolnieniu Davida Moyesa. Później Walijczyk objął reprezentację swojego kraju, jednak rozstał się z nią przed Euro 2020 w atmosferze skandalu po tym jak oskarżono go o napaść na kobietę.

